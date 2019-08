Binlerce İzmirli gönüllü oldu:

İzmir’de, 3 gündür süren orman yangınları nedeniyle her vatandaş üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getirdi. Büyük üzüntü duyan Buca halkı da, belediyeyi mesaj yağmuruna tutarak yangınların söndürülmesi ve yeniden ağaçlandırma için gönüllü oldu.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangınlar için ekipler canla başla yoğun bir mücadele veriyor. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, binlerce kişide yangınları söndürmek için gönüllü oldu. İzmirliler, sosyal medya üzerinden çıkan yangın nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

Öte yandan, Buca’daki vatandaşlarda belediyeyi mesaj yağmuruna tutarak yangınların söndürülmesi ve yeniden ağaçlandırma için gönüllü oldu.

Mesajlardan kaynaklı duygulandığını ve gururlandığını dile getiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bu güzel yürekli insanların hepsine teşekkür ediyorum. Konu komşu bir olup ekip kurulmasını isteyenlerden yeşillendirme çalışması için projeleriyle gelenlere kadar pek çok hemşehrimiz bize ulaştı. Hepimizin malumu, ciğerlerimiz yanıyor. Günlerdir kül olan ağaçlar, oraları mesken tutan bin bir çeşit canlının yok oluşu uykularımızı kaçırıyor” dedi.

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için Buca Belediyesi olarak pek çok çalışma yürüttüklerini de anımsatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerde bu çalışmaların ufak da bir katkısı varsa bizleri mutlu eder. Bu konu ile ilgili başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere pek çok belediye tüm imkânlarını seferber etti. Bizler için can güvenliği her şeyden önemli. Söndürme işlemi uzmanlık istiyor ancak yeşillendirme için elbette el ele vereceğiz."