Binlerce kadın, Milli Mücadele ruhunu tekrar canlandırdı

“Kadınların mitingi, 100 yıl sonra bizleri de aynı şekilde heyecanlandırıyor” Anadolu adını kadınların fedakârlığından, özverisinden ve emeklerinden aldığını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, “Anadolu kaderini hiçbir zaman zalimlerin eline bırakmayan, esaret altında yaşamayı kabul etmeyenlerin yurdudur. İşte o Anadolu bundan 100 yıl önce 1919 yılında aziz vatanımızın dört bir taraftan işgal edilmesinin ardından ayağa kalktı. Önce Başkent İstanbul, İzmir, Aydın ve Bursa’nın işgal edilmesi bütün yürekleri dağladı. İşte böyle bir dönemde 10 Aralık 1919’da Kastamonu’da bugün 100’ncü yıl dönümünde hepimizi heyecanlandıran bir miting düzenlendi. Kadınların organize ettiği ve kadınların katıldığı bu miting Anadolu’da bu yönüyle gerçekleştirilen ilk miting oldu. Müdafaa-i hukuk kadınlar cemiyeti tarafından düzenlenen, Kastamonu şehir merkezi civar köy ve kasabalarından yaklaşık 3 bin kadının katıldığı mitingde konuşan Zekiye Hanım’ın sözleri 100 yıl önce Kastamonu’nun kadınlarını nasıl heyecanlandırdıysa 100 yıl sonra bugün de bizleri aynı şekilde heyecanlandırıyor” dedi.

“Bugün daha güçlüyüz ve inançla yolumuza devam ediyoruz”

Türkiye’nin bugün daha güçlü olduğunu ve inançla yoluna devam ettiğini belirten Vali Yaşar Karadeniz ise, “Türk Milletinin bağımsızlığından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini dünyaya haykıran Kastamonu Kadın Mitinginin 100. yıl programına teşriflerinizle ilimizi bayram havasına çevirdiniz. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yüzyıl önce ülkemizin dört bir bucağı işgal edildiğinde ilimizin kadınları yine bu meydanda toplanarak bağımsızlık mücadelesini daha güçlü bir şekilde haykırdılar. Cephedeki evlatlarına, kardeşlerine güçlü bir destek verdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sadece moral destek değil silah ve cephane gönderdiler. Kurtuluş savaşımız zor şartlarda verildi. Ancak onlar Milli konularımızı her türlü dünyevi tartışmanın üzerinde tuttular. Tek yürek, tek vücut oldular. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır anlayışıyla Anadolu’nun düşmandan temizlenmesine büyük bir katkı sağladılar. Bugünde burada hep birlikte güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin ruhunu aynen içimizde koruyoruz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Milli değerlerimiz siyasi, ticari ve diğer tüm konuların üzerindedir. Onlar memleketimizi düşmandan temizlediler. Bizler hep birlikte memleketimizi ve Türk insanını yüceltmek için çalışıyoruz. 21. yüzyılı Türk Yüzyılı yapmak hepimizin idealidir. Ülkemiz ve çevresinde oynanan oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Çünkü bugün daha güçlüyüz inançla yolumuzdan yürüyoruz. Bugün bu meydan milletimizin geleceğinin ne kadar parlak olacağının ispatıdır. Bağımsızlığımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunun haykırışıdır. Bu meydan tarihte olduğu gibi bugünde Türk Kadınının milli davalarda en önde aktif bir şekilde üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunun resmidir. Bu güzel tabloyu oluşturan tüm kadın örgütlerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Başta Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ergezen olmak üzere törenimize teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Yüzüncü yıl mitingimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizlere bu vatanı bahşeden tüm kahramanlarımızı ve tüm kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.