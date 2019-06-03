HABER

Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları şirket ile yüksek kâr marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandırdıkları iddia edilen Gökhan Ö.

Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları şirket ile yüksek kâr marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandırdıkları iddia edilen Gökhan Ö. ve Suna U., polis tarafından Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Kuşadası'nda 2017 yılı Ekim ayında 'Ava İş Yerim' isimli şirket kuran Gökhan Ö. ile Suna U., sosyal medyada kadınlara yüksek kâr marjıyla ortak olmaya davet etti. 3 ay içerisinde 36 bin üyeye ulaşan sosyal medya adresleri üzerinden kadınlardan bayilik adı altında 150 lira ile 10 bin lira arasında para toplayan iki kişi ile ilgili 2018 yılı Şubat ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gökhan Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Suna U. ise hamile olması göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu Gökhan Ö. de 2018 Ağustos ayında tahliye edildi.
Binlerce mağdurun şikayetleri devam ederken, Gökhan Ö. ve Suna U. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin Sakarya'da bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Suna U. Adapazarı'nda, Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlaması bulunduğu, ayrıca Gökhan Ö. hakkında 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan arama kararı olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılarBinlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılarBinlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Bayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatını kaybettiBayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatını kaybetti
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralıOtomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.