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Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

Adana'da dün başlayan 7'nci Portakal Çiçeği Karnavalı için kente 100 bin yerli ve yabancı turistin gelmesi beklenirken, 46 otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Apart otellerde ise günlük ortalama 100 TL olan ücretler, 3- 4 katına çıktı. Tur şirketleri turistleri Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki otellere yönlendirdi.

7'nci Portakal Çiçeği Karnavalı, 'Nisanda Adana'da' sloganıyla dün başladı. 7 Nisan Pazar günü sona erecek festivalde, 100'ün üzerinde etkinliğin yanı sıra 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej nedeniyle kente yerli ve yabancı 100 bin turist gelmesinin, 1,5 milyon kişinin de etkinliklere katılmasının beklendiği bildirildi. Hediyelik eşya, yeme-içme stantlarıyla kendi ekonomisini de yaratan karnavalın geçen yıl kente 85 milyon TL katkı sağladığı öğrenildi.

Otellerde yer kalmadı

TÜRSAB Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, bakanlık ve belediye belgeli 11 bin yatak kapasiteli 46 otelin henüz kortej günü gelmemesine rağmen dolduğunu açıkladı. Şirin, kente gelen turist sayısının büyük kortej öncesinde daha da artacağını belirterek, misafirlerin çevredeki Mersin, Osmaniye ve Hatay’daki turistlere yönlendirildiğini söyledi.
Karnaval Komitesi ise havayolu şirketlerinin ve otobüs firmalarının yoğunluk nedeniyle ek seferler koyduğunu bildirdi. Karnaval Komitesi, kente gelecek misafirler için şehirde iki farklı bölgede binlerce kişinin konaklayacağı kamp alanları kurulduğunu aktardı.
Karnaval için Adana ve çevresine 20- 25 bin kişinin yatılı, 75- 80 bin kişinin ise günübirlik gelmesinin beklendiği kaydedildi. Apart otellerde ise günlük ortalama 100 TL olan ücretler, 3- 4 katına çıktı.
Portakal Çiçeği Karnavalı'na, ilk kez düzenlendiği 2012 yılında 544 bin 65, 2018 yılında ise 1 milyon 94 bin 305 kişi katılmıştı. (DHA)
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adana Karnaval

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