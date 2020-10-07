Binlerce kişi akıl sağlığı sorunları nedeniyle tutsak hayatı yaşıyor

Raporda çok sayıda insanın ve ailenin herhangi bir destek olmadan veya böylesi bir desteğe ihtiyaç duyduklarını fark etmeksizin kurumlar tarafından akıl sağlığı sorunlarıyla baş başa bırakıldığı belirtildi.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü yaklaşırken, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından paylaşılan raporda Çin, Nijerya ve Meksika gibi ülkelerde psiko-sosyal engeli olan insanların yıllarca zincirlenerek veya kapalı alanlardan çıkarılmaksızın yaşadığını belgeleyen yaklaşık 800 röportaj bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nde engellilik hakları araştırmacısı olan Kriti Sharma, kendisiyle yapılan bir röportajda konu hakkında “Farklı dinler, sosyal tabakalar, ekonomik sınıflar, kültürler ve etnik gruplar arasında zincirleme pratiği olduğunu gördük. Bunun dünyanın her yerinde bulunan bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Sharma, pek çok ülkede akıl sağlığı sorunları olan kişilerin büyü altında olduğu, doğa üstü güçler tarafından ele geçirildiği ve işlediği bir günah nedeniyle bu halde olduğuna dair inançların yaygın olduğunu sözlerine ekledi.

New York Post’un haberine göre Çin dışişleri bakanlığı ve Meksika sağlık bakanlığı konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Nijerya sağlık bakanlığı sözcüsü raporu görmediklerini belirterek yorum yapmayı reddettiğini ifade etti.