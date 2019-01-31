Binlerce kişi akın edince cinsel ilişkiyi yasakladılar!

İspanya'ya ait Ibiza Adası'ndaki çıplaklar kampında yer alan meşhur 'es Cavallet' plajı, açık havada cinsel ilişkiye girmek isteyenlerin uğrak noktasıydı.

Fakat cinsel ilişkiye giren çiftlerin altında kalan bitkiler ölüyor ve toprağı tutma özelliğini kaybediyor.

Bunun da erozyona yol açtığı ortaya çıktı.

Bu nedenle açık havada cinsel ilişkinin izin verildiği nadir plajlardan biri olan 'es Cavallet'te, cinsel ilişki yasaklandı.



