Binlerce kişi akın edince cinsel ilişkiyi yasakladılar!

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İLGİNÇ HABERLER  | 31.01.2019 09:02 | Son Güncelleme

İspanya'nın beyaz kum ve dalgaları ve çıplaklar kampıyla meşhur olan Es Cavallet plajında cinsel ilişkiye girmek yasaklandı.

Binlerce kişi akın edince cinsel ilişkiyi yasakladılar!

İspanya'ya ait Ibiza Adası'ndaki çıplaklar kampında yer alan meşhur 'es Cavallet' plajı, açık havada cinsel ilişkiye girmek isteyenlerin uğrak noktasıydı.

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Fakat cinsel ilişkiye giren çiftlerin altında kalan bitkiler ölüyor ve toprağı tutma özelliğini kaybediyor.

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Bunun da erozyona yol açtığı ortaya çıktı.

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Bu nedenle açık havada cinsel ilişkinin izin verildiği nadir plajlardan biri olan 'es Cavallet'te, cinsel ilişki yasaklandı.


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Anahtar Kelimeler:
plaj İbiza seks erozyon Es Cavallet

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