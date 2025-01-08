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  4. Binlerce kişi almıştı! İspanya 'altın vize' uygulamasını bitiriyor

Binlerce kişi almıştı! İspanya 'altın vize' uygulamasını bitiriyor

08.01.2025 20:51
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İspanya, 2013 yılından bu yana uyguladığı, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yatırım yapmaları ya da ev satın almaları halinde oturma izni hakkı tanıya altın vizeyi nisan ayında sona erdirecek. 2013 yılında başlatılan uygulama kapsamında 15 bin 300 yatırımcı altın vize hakkından yararlanmıştı.

Binlerce kişi almıştı! İspanya 'altın vize' uygulamasını bitiriyor

Senato ve Mecliste geçen kasımda kabul edilen ve 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanun gereği "altın vize" uygulaması 3 Nisan itibarıyla son buluyor.

Ekonomik krizden dolayı, dönemin sağ hükümetinin kararıyla 2013'te yürürlüğe giren uygulamayla, 500 bin avrodan yüksek değerde ev satın alan veya 1 milyon avronun üzerinde yatırım yapan AB dışı ülkelerin vatandaşlarına "altın vize" veriliyordu.

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15 BİN 300 KİŞİ YARARLANMIŞTI

İstatistiklere göre İspanya'da şimdiye kadar yaklaşık 15 bin 300 yabancı yatırımcı "altın vize"den yararlandı.

Uygulamadan yararlananların yüzde 96'sı gayrimenkul alımıyla bunu gerçekleştirirken, bundan faydalanan yabancı ülke vatandaşlarının listesine bakıldığında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela ilk 5'te yer aldı.

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NEDENİ KONUT KRİZİ

Bu arada, kanunun yürürlüğe girmesinden önce talepte bulunanların da "altın vize"den yararlanabilecekleri bildirildi.

Mevcut sol koalisyon hükümeti, ülkede son yıllarda yaşanan ve İspanyolların alım gücünü düşüren konut krizinden dolayı "altın vize" uygulamasının bitirilmesini istiyordu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Vize İspanya
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