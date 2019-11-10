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Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:08 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Teşkilatı üyesi binlerce kişi, Güvenpark’tan Anıtkabir’e meşalelerle yürüdü.

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CHP Ankara İl Teşkilatı üyesi binlerce kişi, Güvenpark’tan Anıtkabir’e meşalelerle yürüdü. Marşlar ve 'Mustafa Kemal’in askerleyiz' sloganlarıyla yürüyen binlerce kişi, Anıtkabir’in önünde dilek balonu uçurdu.
CHP Ankara İl Teşkilatı ve İl Gençlik Kolları, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi. Yürüyüş güzergahında polis ve bekçi ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı, yollar trafiğe kapatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelenler, meşalelerle kortej oluşturdu. Güvenpark’tan başlayan yürüyüşte CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP’li milletvekilleri hazır bulundu. Binlerce kişiden oluşan meşaleli kortej, 'Mustafa Kemal’in askerleyiz', 'Gençlik burada dimdik ayakta' sloganlarıyla Anıtkabir’e yürüdü. Yürüyüşün sonunda onlarca dilek balonu Anıtkabir’in önünden göğe bırakıldı. Yürüyüşün ardından CHP’liler, saat 22.00’ye kadar açık olan Anıtkabir’i ziyaret edecek.
'CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ'
Yürüyüşe ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Bugün ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yılı. Atatürk’ümüzü her zamankinden daha fazla özlemle, saygıyla anıyoruz. Fiziki varlığı aramızda olmasa bile, düşünceleri ve fikirleriyle biz onun yolunda yürümeye devam ediyoruz. Onun azim ve kararlılığıyla onun açığı yolda, bize gösterdiği hedefe varmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk’ü anmak demek, onu anlamak demek. Onun mücadele azmini, kararlılığını anlamak demek. Cumhuriyeti kurdu ama bizim önümüzde önemli bir görevimiz var. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi önemli bir görevimiz var. Bunu da, ‘Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir’, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Atatürk’ün düşüncelerinden aldığımız devrimci atılımlarla yapacağımızı biliyoruz. Bu nedenle çok daha geniş, Türkiye’de demokrasiye susamış güçlerin birlikteliğiyle, biz Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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