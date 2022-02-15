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  4. Binlerce kişi hastaneye akın etmişti! Bilecik'teki salgının kaynağı 'norovirüs'

Binlerce kişi hastaneye akın etmişti! Bilecik'teki salgının kaynağı 'norovirüs'

15.02.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Sağlık Müdürlüğü, binlerce kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmasına ilişkin başlatılan incelemenin sonuçlandığını bildirdi. İncelemeyle ilgili yapılan açıklamada "Vakaların kaynağı olarak 'norovirüs' saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Artan vakalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı kente uzman ekip göndermişti.

Binlerce kişi hastaneye akın etmişti! Bilecik'teki salgının kaynağı 'norovirüs'

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şubat ayının başından bu yana Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binlerce kişinin başvurması sebebiyle müdürlük tarafından incelemelerin hızlı ve etkin bir şekilde başlatıldığı belirtildi.

552 VATANDAŞ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Şikayetlerin ardından 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan da su analizlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden de ilimize üç kişilik uzman ekip vaka çalışmaları için gönderilmiştir. 552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında Ulutepe su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır.

"NOROVİRÜS SAPTANDI"

Ayrıca Beylikpınar kaynağından su numunesi alınıp Sağlık Bakanlığı laboratuvarına 500 litre su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak 'norovirüs' saptanmıştır."

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"HER YAŞTAN İNSANI ETKİLEYEBİLİR"

Her gün 50 noktadan klor seviye ölçümlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Norovirüs, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüstür. Normalde bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları etkileyebilmektedir. İshal şikayetiyle hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinden norovirüsler sorumludur. En sık bulaş yolları kişiden kişiye temas ve sulardır. Virüsün dışkıyla atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kişisel ve ev içi hijyene dikkat edilmesi, tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.

BAKANLIK ÖZEL EKİP GÖNDERMİŞTİ

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne binlerce kişinin ishal ve kusma şikâyetiyle acil başvuru yapmasının ardından uzun kuyruklar oluşmuştu. Bu şikâyetlerin giderek artmasının ardından inceleme yapmak üzere Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekip kentte gönderilmişti. (İHA-AA)

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