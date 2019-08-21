HABER

Binlerce Kişi İdlib'den Türkiye Sınırına Geliyor

21.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

İnsan hakları gurplar ve Suriye’deki muhalifler on binlerce kişinin Suriye ordusunun İdlib’e yönelik ilerlemesi üzerine Türkiye sınırına gittiğini belirtti

Binlerce Kişi İdlib'den Türkiye Sınırına Geliyor

İnsan hakları gurplar ve Suriye’deki muhalifler on binlerce kişinin Suriye ordusunun İdlib’e yönelik ilerlemesi üzerine Türkiye sınırına gittiğini belirtti.

Binlerce kişinin İdlib bölgesindeki en önemli kentlerden biri olan Maarat el Numan’ı terkettikleri belirtiliyor.

Maarat el Numan muhaliflerin kontrolündeki eski bölgelerden gelenler için bir sığınak gibiydi.

Bu gelişme muhaliflerin İdlib’in güneyinde yer alan Han Şeyhun’dan çekilmesinin ardından yaşandı.

Abdullah Yunus adlı bir kişi kentten çıkan araç akışının durmadığını kaydediyor.

Kurtarma ekipleri son 4 günde kentten 60 bin kişinin çıktığını belirtiyor.

Salı günü Rus ve Suriye jetleri Maarat el Numan çevresineki köy ve kasabalara yönelik bormbardımanların arttırmıştı.

Muhalifler de güçlerinin Han Şeyhun’dan çekildiklerini doğruluyor.

Suriye devlet medyası da Sali günü Suriye güçlerinin Han Şeyhun çevresinde militanlarla çatıştığını belirtmişti.

Han Şeyhun’un ele geçirilmesi Suriye rejimi için önemli. Bölge 2014 yılından bu yana muhaliflerin kontrolündeydi.

Nisan ayından bu yana İdlib bölgesine yönelik saldırılarda 500’den fazla sivil hayatını kaybetti, 400 bin kişi de bölgeyi terketti.

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
Trump’tan Yahudi Demokrat Seçmenlere Sadakatsizlik SuçlamasıTrump’tan Yahudi Demokrat Seçmenlere Sadakatsizlik Suçlaması
Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenliAlmanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.