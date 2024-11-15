HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Binlerce kişi kontrol edildi, yüzlercesi kaçak göçmen çıktı! Esenyurt'ta düğmeye basıldı

Binlerce kişi kontrol edildi, yüzlercesi kaçak göçmen çıktı! Esenyurt'ta düğmeye basıldı

15.11.2024 09:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 242 kaçak göçmen yakalandı.

Binlerce kişi kontrol edildi, yüzlercesi kaçak göçmen çıktı! Esenyurt'ta düğmeye basıldı

Esenyurt’ta düzenlenen 'Kalkan-29' operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yapılan yol uygulaması ve denetimlerde 370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracı görev aldı.

ISTANBUL--ESENYURTTA-KALKAN-29-OPERAS_422144_124517

Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu kişilerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

ISTANBUL--ESENYURTTA-KALKAN-29-OPERAS_422145_124517

Tespit edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilecek.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt göçmen
En Çok Okunan Haberler
Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler

Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler

Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

Çarpıcı görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme: Ağabey Enes Güran'ın yüzündeki morluk ve ısırık izleri...

Çarpıcı görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme: Ağabey Enes Güran'ın yüzündeki morluk ve ısırık izleri...

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

Şebnem Bursalı yine gündemde! O paylaşımı tepki çekti: 'Başardınız arkadaşlar'

Şebnem Bursalı yine gündemde! O paylaşımı tepki çekti: 'Başardınız arkadaşlar'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.