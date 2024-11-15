Binlerce kişi kontrol edildi, yüzlercesi kaçak göçmen çıktı! Esenyurt'ta düğmeye basıldı

Esenyurt’ta düzenlenen 'Kalkan-29' operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yapılan yol uygulaması ve denetimlerde 370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracı görev aldı.

Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu kişilerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Tespit edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilecek.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır