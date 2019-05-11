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Binlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 20:10 | Son Güncelleme

Binlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdü

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin yanlısı sivil toplum örgütleri, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı için yürüdü.

Filistin Dayanışma Kampanyası ile Savaşı Durdur Koalisyonunun başını çektiği çok sayıda sivil toplum örgütünün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe binlerce gösterici katıldı.

Filistinli aktivist Ahed Tamimi’nin de yer aldığı yürüyüş öncesinde göstericiler, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin önünde toplandı.

Kent merkezini geçerek Başbakanlık ofisi "10 Numara”nın yer aldığı Downing Street önünde son eren yürüyüşte İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ile Gazze ablukasını protesto eden döviz ve pankartlar taşındı.

Nekbe'nin 71. yılı öncesinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan göstericilerden Allison Pierce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin’de olup bitenleri "korkunç" diye nitelendirdi.

"Filistinlilere yapılanlar beni dehşete düşürüyor." ifadesini kullanan Pierce, "Bence bu bir cinayet, bir soykırım. İnsanlık dışı bir trajedi. Buraya Filistinliler için geldim. Filistinliler de bir millet ve ülkelerini geri almaları gerekiyor." diye konuştu.

- "Dünyanın gözleri önünde öldürülüyorlar"

Yürüyüşe katılmak için Southampton kentinden geldiğini belirten gösterici Glen Oliver da Filistinlilerin soğukkanlı bir biçimde öldürüldüğünü, uluslararası toplumun ise buna tepki göstermediğini söyledi.

Gazzelilerle dayanışma için yürüdüğünü anlatan Oliver, şöyle devam etti:

"Dünyanın gözleri önünde öldürülüyorlar. Bu insanlar, terör devleti İsrail tarafından soğukkanlılıkla öldürülüyor ve İsrail’e dokunulmuyor. İsrail ne isterse ve ne zaman isterse yapıyor ancak kimsenin ona bir şey dediği yok. Aptal Dışişleri Bakanımız Jeremy Hunt, Hamas’ın attığı birkaç bombayı kınıyor ama 7 gün 24 saat evlerin bombalandığı Gazze’nin yıkımı hakkında hiçbir şey söylemiyor."

Sadece geçen hafta 25 Filistinlinin öldürüldüğünü aktaran Oliver, "Eurovision şarkı yarışması komik bir biçimde Tel Aviv’de yapılıyor. Bu boykot edilmeli. Bizim de bununla işimiz olamaz. Gazze’deki kanın durması gerekiyor. Filistinlilerin yanında yer almalıyız." dedi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Binlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdü

Binlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdü

National march for Palestine in London

National march for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London

Thousands marched for Palestine in London
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Anahtar Kelimeler:
Ahed Tamimi Filistin Filistin Dayanışma Kampanyası ingiltere Londra Savaşı Durdur Koalisyonu

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