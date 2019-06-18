HABER

Binlerce kişi Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Malatya’da birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Değerler Platformu öncülüğünde hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.Yoğun katılımla Yeni Cami önünde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından bir basın açıklaması yapan Ortak Değerler Platformu Sözcüsü Hüseyin Polat, “Mısır’ın hafız, profesör, 7 dil bilen ve seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı, kendisine uygar diyen, fakat uygarlıktan nasiplenmemiş çağdaş dünyanın gözü önünde kendi Genelkurmay Başkanı tarafından 3 Temmuz 2013 tarihinde darbeye maruz bırakıldı.

Malatya’da birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Değerler Platformu öncülüğünde hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yoğun katılımla Yeni Cami önünde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından bir basın açıklaması yapan Ortak Değerler Platformu Sözcüsü Hüseyin Polat, “Mısır’ın hafız, profesör, 7 dil bilen ve seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı, kendisine uygar diyen, fakat uygarlıktan nasiplenmemiş çağdaş dünyanın gözü önünde kendi Genelkurmay Başkanı tarafından 3 Temmuz 2013 tarihinde darbeye maruz bırakıldı. Hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden 6 yıl boyunca tıpkı yüzbinlerce Müslüman kardeşi gibi insanlık dışı şartlarda hapse mahkum edildi. Bu süre içerisinde kendisine uygulanan sistematik işkence sonucu sağlığı tamamen bozulmasına ve defalarca hayatının tehlike altında olduğunu söylemesine rağmen dedikleri duymazlıktan gelindi, hastalıklarının tedavisi için önlem alınmadı, beslenmesine müsaade edilmedi, ailesiyle görüşmesine dahi doğru dürüst izin verilmedi ve ifade yerinde ise yavaş yavaş, sistematik bir şekilde ölüme terkedildi. Ve işte dün kukla darbecilerin kurduğu, varlığını dahi kabul etmediği halde zorla çıkarıldığı sözde bir mahkemede sadece insanlara sorumluluklarını hatırlatan uzun bir konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği söylendi. Bu yaz günü, şehadet haberi tüm dünyayı sardı, Müslümanların yüreklerini yaktı. Mürsi’nin şehadeti sadece ailesinin ve yakın dava arkadaşlarını değil, tüm İslam dünyasını yasa boğdu. Mürsi’nin 6 yıllık tavizsiz mücadelesinin sonunda şehadeti, Mısır’da direnişin devam ettiğini ve devam edeceğini göstermektedir. Mürsi, Mısır’da Hasan el-Benna ile başlayan lider kadrolarının mücadelelerini şehadetle taçlandırma geleneğinin son halkası olmuştur. Aslında sadece Mısır’dan değil, Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyalardan şahadet haberleri geliyor. İşte Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’ya, Somali’den Myanmar’a, Arakan’dan Kırım’a, Doğu Türkistan’dan, Filistin’den, Afganistan’dan, Çeçenistan’dan, Tunus’tan, Libya’dan, Yemen’den, Suriye’den ve Mısır’dan şehadet haberleri gelmeye devam ediyor. Canlarını gerçek özgürlük uğruna ortaya koyan Müslümanlar kendi topraklarında özgürlük, adalet, tevhit, izzet ve keramet istiyorlar, ama küresel güç odakları, emperyalistler işbirlikçileriyle engelleye çalışıyorlar. Her fırsatta insanî değerlerden dem vuran, batılı ve doğulu sahte hümanistler, demokratlar, hatta akademisyenler Müslümanlar söz konusu olunca üç maymunu oynuyorlar, iğrençleşiyorlar, dediklerini unutuyorlar ve tüm putlarını yiyerek, sergilenen her türlü cinayet ve vahşete kılıf bulup işlenenlere destek oluyorlar. İşte darbeci Sisi’nin cinayetlerini hızlandırdığı, suçsuz gençleri darağaçlarına çektiği günlerde Avrupa Birliği ve Arap Birliği ülkelerinin lider ve yetkilileri Şarm el-Şeyh’te bir araya gelerek halkına bu cinayetleri reva gören, hiçbir meşruiyeti olmayan darbeci Sisi’yi ödüllendirdi, tebrik ve teşvik etti, cesaret verdi” dedi.
“Mürsi Siyonistler tarafından şehit edilen onlarca mücahitten biridir” diyen Söylemez, “Mürsi’nin şehadeti Siyonistlerin Filistin ve bölge planlarından bağımsız değildir. Eş zamanlı olarak bir yandan Kudüs ve Filistin’de saldırganlık artarken, aynı anda Mısır’da operasyonlara hız verilmesi, ABD’nin Ortadoğu planıyla bağlantılı görünmektedir. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetin yiğit evlatları ise gözlerini kırpmadan, çekinmeden, korkmadan insanlığın kurtuluşu için, davaları uğrunda mübarek kanlarını, muazzez canlarını feda etmeye, şehadete koşmaya devam ediyorlar. 20. asrın öğretmeni Elasan el-Benna’nın, Şehid Seyyid Kutub’un, Said Havva’nın ve Şeyh Şamilin öğrencileri aldıkları terbiye ile hareket etmeye devam ediyorlar. Batının ve doğunun tüm değerlerden tamamen uzaklaştığı bu dönemde Müslümanların değerleri ve insanların hidayeti için ne fedakârlıklarda bulunabileceklerini dünya aleme gösteriyorlar ve göstereceklerdir. Bizler de Malatya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak dün darbeci, zalim ve ğaşim bir mahkeme tarafından yargılandıktan sonra fenalaşarak şehadet şerbetini içen ve şehadet makamına yükselen Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi’ye Allah’tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatına ve hak üzere sebat gösteren tüm Mısırlılara sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Böyle bir evladını kaybeden İslam ümmetinin de başı sağ olsun” diye konuştu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...
Mursi için gıyabi cenaze namazıMursi için gıyabi cenaze namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.