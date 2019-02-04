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Binlerce kişi oraya akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen deve güreşleri festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Çileme Mahallesi'nde, Menderesliler Yörük ve Türkmen Derneği ile birlikte düzenlenen 4'üncü Menderes Deve Güreşi Festivali'ne Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen 100 deve katıldı. Festivale ilgi büyük oldu.

İzmir'de halk deve güreşlerine akın etti

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin de aralarında bulunduğu 10 binin üzerinde kişinin izlediği güreşlerde develer kıyasıya mücadele verdi.
Güreşleri bazı vatandaşlar, piknik yaparak izledi.
Güreşler öncesinde, izleyicileri selamlayan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, festivalde kardeşlik tablosu yaşandığını belirtip, "5 yıl önce size söz vermiştik, 'Kimseyi ayırmadan Menderes'te kardeşlik tablosunu tesis edeceğiz. Sizlerle bir ve beraber olmak istiyoruz' demiştik.
Deve güreşleri festivalimizde sağcıyla, solcuyu aynı masada oturtmayı başardık. Aynı festivalde birlikte olmayı başardık. Ne mutlu bize. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" dedi.
Konuşmasına Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim" sözü ile başlayan Nihat Zeybekci ise şöyle devam etti:
"İzmir'in gönlünü yapmaya, layık olduğu o 21'inci yüzyılın şehri yapmaya geldik. Aziz millete hizmetktar olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu bilerek çalışıyorum. Allah rızası için oyunuzu AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye vermeyin. Oyunuzu kendinize verin, oyunuzu İzmir'e verin, oyunuzu Menderes'e verin, oyunuzu çocuklarınız geleceğine verin. Ülkenin geleceğine verin.
bugün bir partiyi bomba yüklü bir araç haline getirip de Türkiye'nin fay hatlarına doğru göndermeye çalışanlara dikkat edin. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Menderes meydanında ve Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye, Türkiye'ye güneşin İzmir'den doğuşunu seyredecek" diye konuştu.
Konuşmaların ardından güreşler gün boyu devam etti.
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Anahtar Kelimeler:
Menderes Deve Güreşi Festivali izmir

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