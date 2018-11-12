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Binlerce kişi risk altında! Korkunç rakam: 170 ölü

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2018 05:42 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında 170 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce kişi risk altında! Korkunç rakam: 170 ölü

KDC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında 329 kanamalı ateşli vaka görüldü. Bu kişilerden 294'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şimdiye kadar 170 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapanlardan 100'e yakın kişi ise iyileşti.

BİNLERCE KİŞİYE AŞI YAPILDI

Ayrıca, 329 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 28 bin 727 kişiye aşı yapıldı.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, son ebola salgınında kaydedilen kanamalı ateşli vaka sayısı, salgının ilk görüldüğü 1976 yılındaki söz konusu vaka sayısını geçti. 1976'daki ilk ebola salgınında 318 kanamalı ateşli vakadan 280 kişi hayatını kaybetmişti.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kongo ebola

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