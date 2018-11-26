Binlerce kişi sınıra yığıldı! İçişleri bakanlığı kötü haberi duyurdu

Bakanlığın açıklamasında, "şiddet kullanarak" ve "yasadışı bir şekilde" sınırı geçmeye çalışan grubun gözaltına alındığı bildirildi.

Video kaydında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, Tijuana kenti yakınlarında iki ülkeyi ayıran dikenli telleri geçmeye çalışırken görülüyor.

Sınırı aşmaya çalışan gruba, ABD'li sınır muhafızları tarafından gözyaşartıcı gazla müdahale edildi.

Meksika İçişleri Bakanlığı, sınırı geçmeye çalıştığı tespit edilen herkesin derhal sınırdışı edileceğini duyurdu.

Açıklamada, "amaçlarına hizmet etmekten çok uzak bir şekilde" göçmenlerin yaptıklarının yasal göç çerçevesini ihlal ettiği ve "ciddi bir olaya" yol açabileceği vurgulandı.

"HEPSİ MEKSİKA'DA KALACAK"

Başkan Donald Trump Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye yönelik mülteci akışını durdurmalarını istedi.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Meksika karavanları güney sınırına ulaşmadan çok önce durdurursa ya da ülkeleri bu kişilerin yola çıkmasına izin vermezse bu çok AKILLICA olur! (Bu bazı kişilerden kurtularak onları ABD’ye bırakma yöntemi. Artık olmayacak)’’ ifadelerini kullandı. Trump ‘‘Bu sorunu Demokratlar yarattı’’ dedi.