Binlerce Kişi Sultanahmet Meydanı’ndaki İftarda Buluştu

Sultanahmet Meydanı, her zaman olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın başlamasıyla birlikte orucunu açmak isteyen binlerce insanı bir araya getirdi.

Meydana gelen insanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan iftariyelik tabağını alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Ramazan ayına özel kurulan masalarda yer bulabilmek için iftara saatler kala meydanı dolduran insanlardan kimi belediyenin dağıttığı iftariyeliklerle kimi ise evinde hazırladığı yemeklerle ezan saatini bekledi.

Hatay’dan İstanbul’a ziyarete geldiğini anlatan Mustafa Aktorun, meydanda insanların aynı masalarda iç içe oturarak birbirleriyle iftar saatinde yemeklerini paylaşmalarının çok güzel bir duygu olduğunu ve herkesin bunu yaşaması gerektiğini söyledi.

Sultanahmet Meydanı’nın manevi bir duygusu olduğunu ifade eden Saliha Karamanoğlu, bu maneviyatı yaşamak istedikleri için iftarda meydanda olduklarını belirtti.

Her sene Ramazan ayında oruçlarını açmak için Sultanahmet Meydanı’na geldiklerini söyleyen Hakkı Tarancı, geçen seneye göre meydandaki atmosferin biraz daha sönük olduğuna dikkat çekti.

