HABER

Binlerce kişinin arasında farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:45 | Son Güncelleme

İstanbul’un en kalabalık meydanlarından Şirinevler Meydanı’nda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gözüne bandaj takarak engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.Bahçelievler Belediyesi “15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü’ görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi.

İstanbul’un en kalabalık meydanlarından Şirinevler Meydanı’nda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gözüne bandaj takarak engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Bahçelievler Belediyesi “15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü’ görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Şirinevler Meydanı’ndan buluşan vatandaşlar gözlerine bandaj takıp ellerinde baston ile yürümeye çalıştı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da destek olmak için gözüne bandaj takıp elinde bastonu ile yürümeye çalıştı. Görme engelli vatandaşlar ise bu kez başkan Bahadır’a yürürken yardımcı oldu. İstanbul’un en kalabalık Meydanlarından Şirinevler Meydanı’nda gözleri bandajla yürümek hiç kolay olmadı. Kimi zaman gözleri bandaj ile yürüyen vatandaşlar önlerine çıkan engelleri fark etmede zorlandı.

“Şov amacıyla değil arkadaşlarımıza destek olma amacıyla yapıyoruz”
Gözleri bandaj ile kapalı olarak yürümenin çok zor olduğunu dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Allah görme engelli olan arkadaşlarımın yardımcısı olsun. Yürüyüşümüzü bitirdiğimizde ben bandajımı çıkarttım ve gün ışığına kavuştum. Ben çıkarttım ama yanımdaki görme engelli arkadaşım ‘biz çıkartamıyoruz’ dedi. Biz burada bu yürüyüşü farkındalık oluşturmak amacıyla yapıyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadığını ve neler hissettiğini anlamak için bu yürüyüşü yapıyoruz. Gözlerimiz bandajla kapalı olduğu zaman 5 dakikada yürüdüğümüz yolu 15 dakikada zor yürüdük. Bunu şov amacıyla değil arkadaşlarımıza destek olma amacıyla yapıyoruz. Sarı çizgi yapmışız ama önüne birisi bir şey koymuş. Kaldırımlarda 1 cm farklılık olsa bile arkadaşlarımız düşebilir. Biz sarı çizgilerimizi arttırıyoruz, ama bunu bilinçli bir şekilde yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konu da bilinçlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Başka bir dünyaya giriş yapıyorsunuz”
Baston ile birlikte yürüyen görme engelli Semra Kalender, “ Hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz, sadece erişebilir bir hayat istiyoruz. Ulu orta yerlere araba park edilmemesini istiyoruz. İnsanların buna saygılı olmasını istiyoruz. 15 dakika bile olsa gözüne bandaj takıp yürümek çok farklı bir deneyim. Çünkü başka bir dünyaya giriş yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Rekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdüRekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Bursa'da, ısınmada katı ve sıvı yakıt kullanılamayacakBursa'da, ısınmada katı ve sıvı yakıt kullanılamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin görüntülerini paylaştı!

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.