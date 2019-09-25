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Binlerce kişiyi mağdur eden “intihar binaları” yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 08:56 | Son Güncelleme

Erzurum’da ruhsat ve projesi olmadığı gerekçesiyle 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı durdurulan ve ardından çok sayıda kişinin intihar etmek için çıktığı uğrak binalar haline gelen “New City” isimli konutlar yıkılıyor.2012 yılında dönemin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler tarafından Palandöken ilçesi Yenişehir Mahallesindeki eski konutlar yıkılarak kentsel dönüşüme girdi.

Erzurum’da ruhsat ve projesi olmadığı gerekçesiyle 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı durdurulan ve ardından çok sayıda kişinin intihar etmek için çıktığı uğrak binalar haline gelen “New City” isimli konutlar yıkılıyor.
2012 yılında dönemin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler tarafından Palandöken ilçesi Yenişehir Mahallesindeki eski konutlar yıkılarak kentsel dönüşüme girdi. O dönem yapılan ihaleyi kazanarak 2 bin konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı ise inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012’de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı’nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından durduruldu.
Bu olayın üzerine hakkında dava açılarak 2017 yılında Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Ahmet Metin Karadayı 386 yıl hapis cezasını çarptırılmıştı.
Binaların yıllarca metruk şekilde kalması sonucu onlarca kişi bu binaların üzerine çıkarak intihar etti. Madde bağımlılarında uğrak mekanı haline gelen konutla çevrede ki vatandaşların talepleri doğrultusunda bu sabah Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makinaları ile yıkılmaya başladı.
Binaların yıkımı sırasında çevredeki okullardan çıkan meraklı öğrenciler ve Karadayı mağdurları ise bu anları izledi.

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