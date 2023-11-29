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  4. Binlerce liralık vurgun: Otomobil hayalini sazan sarmalı yöntemiyle kabusa çevirdiler!

Binlerce liralık vurgun: Otomobil hayalini sazan sarmalı yöntemiyle kabusa çevirdiler!

29.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada gördükleri satılık araç ilanını kopyalayıp, görseldeki araçları kendi araçlarıymış gibi satılığa çıkartan, sazan sarmalı yöntemiyle bir vatandaşı 255 bin lira dolandıran 4 kişilik şebeke çökertildi.

Binlerce liralık vurgun: Otomobil hayalini sazan sarmalı yöntemiyle kabusa çevirdiler!

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden aracını satmak isteyen vatandaşların ilan bilgilerini kopyalayarak kendi araçları gibi daha düşük fiyattan ilana koydukları, kendilerini arayan vatandaşlara çeşitli bahaneler sunarak vermiş oldukları İBAN numaralarına para göndertip, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Otomobil satın almak isteyen bir vatandaşı 255 bin lira dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir
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