Binlerce mesleki eğitim merkezi öğrencisine lise diploması imkanı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, mesleki eğitimde yaşanan bir sorunu çözmeye yönelik yenilikleri içeren ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı.

Selçuk, mevcut durumda mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin lise diploması alabilmek için kayıt oldukları açık liseleri bitirme oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeyle MEB olarak mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağladıklarını ifade eden Selçuk, şunları aktardı:

"Yaptığımız düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerimiz artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecekler. Yüz yüze eğitim imkanı, öğrencilerin fark derslerini başarmalarını da kolaylaştıracak. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de üretmeyecek. Artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler."