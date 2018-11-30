Binlerce öğrenci aynı anda okulu kırdı! İşte nedeni

Başbakan Morisson geçtiğimiz günlerde, Avustralya'nın bu alandaki ilerlemesine örnek olarak bir yenilenebilir enerji hedefi, temiz enerji satın alma fonu ve hidroelektrik projesinden söz etmişti.

Avustralya, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde, karbon salımı miktarını 2030 itibariyle, 2005'teki seviyelerin yüzde 26 ila 28 altına çekmeyi taahhüt etti.

Birçok öğrenci başbakanın sözlerinin, protesto kararlılıklarını daha da artırdığını söyledi.

Morrison Pazartesi günü parlamentoda yaptığı açıklamada da "Okullarda daha çok eğitim ve daha az aktivizmin olmasını istiyoruz." demişti.

BM ise Avustralya'nın karbon salımı vaatlerinin gerisine düşen birçok ülkeden biri olduğunu söylemişti.

BM'nin raporunda Avustralya'nın geçen yıldan bu yana iklim politikasında "hiçbir ilerleme kaydedemediğini" vurgulamıştı.

İklim Hareketi için Okul Grevi protestolarının tüm eyalet başkentlerinde ve 20 farklı diğer kentte yapılması öngörülüyor.

