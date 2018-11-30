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Binlerce öğrenci aynı anda okulu kırdı! İşte nedeni

30.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Avustralya genelinde öğrenciler, iklim değişikliği konusunda daha çok şey yapılması isteğiyle, büyük bir protesto eylemi yapıyor.

Binlerce öğrenci aynı anda okulu kırdı! İşte nedeni

Binlerce öğrencinin, Avustralya hükümetinin yetersiz gördükleri politikalarına dikkat çekmek için bugün okula gitmemeleri bekleniyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Pazartesi günkü açıklamasında öğrencilerin okul saatlerindeki "aktivizm" planlarını eleştirmiş ve hükümetinin iklim değişikliği sorunu konusunda çalıştığını söylemişti.

Birçok öğrenci başbakanın sözlerinin, protesto kararlılıklarını daha da artırdığını söyledi.

Eylemci öğrencilerden Jagveer Singh BBC'ye yaptığı açıklamada "Bugünkü siyasetçilerin aldıkları kararların sonuçlarını çekecek olanlar bizleriz." dedi.

Eylemin organizatörleri, benzer bir eylem yapan 15 yaşındaki İsveçli kız Greta Thunberg'ten ilham aldıklarını söyledi.

Avustralya, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde, karbon salımı miktarını 2030 itibariyle, 2005'teki seviyelerin yüzde 26 ila 28 altına çekmeyi taahhüt etti.

Başbakan Morisson geçtiğimiz günlerde, Avustralya'nın bu alandaki ilerlemesine örnek olarak bir yenilenebilir enerji hedefi, temiz enerji satın alma fonu ve hidroelektrik projesinden söz etmişti.

Morrison Pazartesi günü parlamentoda yaptığı açıklamada da "Okullarda daha çok eğitim ve daha az aktivizmin olmasını istiyoruz." demişti.

BM ise Avustralya'nın karbon salımı vaatlerinin gerisine düşen birçok ülkeden biri olduğunu söylemişti.

BM'nin raporunda Avustralya'nın geçen yıldan bu yana iklim politikasında "hiçbir ilerleme kaydedemediğini" vurgulamıştı.

İklim Hareketi için Okul Grevi protestolarının tüm eyalet başkentlerinde ve 20 farklı diğer kentte yapılması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya protesto iklim değişikliği okul kırmak

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