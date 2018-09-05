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Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber! Başvurular başladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci başvurular başladı.

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber! Başvurular başladı

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmesi gerçekleşmeyenler için ek tercih işlemlerinin başladığı belirtildi.

ATAMALAR 10 EYLÜL'DE

Başvurular, 7 Eylül'e kadar sürecek. Atamalar ise 10 Eylül'de yapılacak.

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