BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında yürüttüğü olumlu çalışmalarla "Beslenme Dostu Okul" sertifikası almaya hak kazanan eğitim kurumlarının sayısı 4 bin 970'e ulaştı.

MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Beslenme Dostu Okullar Programı" ile Türkiye genelinde resmi ve özel okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

MEB'e bağlı okul öncesi (anaokulu), ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim uygulama ve iş eğitim merkezlerini kapsayan programda belirlenen kıstasları yerine getirenlere "Beslenme Dostu Okul" sertifikası veriliyor.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla da Beyaz Bayrak Projesi yürütülüyor. Bu proje kapsamında gerekli hijyen koşullarını yerine getirmeyi başaran okullar, "Beyaz Bayrak" sertifikası ile ödüllendiriliyor.