HABER

Binlerce okula "beslenme dostu" sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında yürüttüğü olumlu çalışmalarla "Beslenme Dostu Okul" sertifikası almaya hak kazanan eğitim kurumlarının sayısı 4 bin 970'e ulaştı - Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla uygulanan "Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında sertifikalandırılan okulların sayısı ise 9 bin 504 oldu

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında yürüttüğü olumlu çalışmalarla "Beslenme Dostu Okul" sertifikası almaya hak kazanan eğitim kurumlarının sayısı 4 bin 970'e ulaştı.

MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Beslenme Dostu Okullar Programı" ile Türkiye genelinde resmi ve özel okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

MEB'e bağlı okul öncesi (anaokulu), ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim uygulama ve iş eğitim merkezlerini kapsayan programda belirlenen kıstasları yerine getirenlere "Beslenme Dostu Okul" sertifikası veriliyor.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla da Beyaz Bayrak Projesi yürütülüyor. Bu proje kapsamında gerekli hijyen koşullarını yerine getirmeyi başaran okullar, "Beyaz Bayrak" sertifikası ile ödüllendiriliyor.

"Beslenme Dostu Okul" sertifikasını alabilmek için okulun her şeyden önce "Beyaz Bayrak" sahibi olması gerekiyor.

- 9 bin 504 okula "Beyaz Bayrak"

AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018'de "Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okul sayısı 9 bin 504 oldu. Bakanlıkça sertifika sahibi olmayan okulların belirlenen koşullara uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar bu yıl da devam ettirilecek.

"Beslenme Dostu Okullar Programı" ile de geçen yıl sertifikalandırılan okul sayısı 4 bin 970'e ulaştı.

Bu program kapsamında okullardan "Okul Sağlığı Yönetim Ekibi" oluşturarak beslenme dostu okul programı hazırlamaları, öğrencilere yönelik beslenme eğitimi ile etkinlikler düzenlemeleri, beden eğitimi faaliyetleri, velilere yönelik sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında yapacakları bilgilendirme çalışmaları faaliyetleri yerine getirmeleri bekleniyor.

Bu çerçevede okullarda düzenli denetimler gerçekleştiriliyor.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Görme engellilere masal okutan projeGörme engellilere masal okutan proje
Nostaljik kadınlar matinesi tekrar gün yüzüne çıktıNostaljik kadınlar matinesi tekrar gün yüzüne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beslenme Dostu Okullar Programı "Beyaz Bayrak Projesi" meb Milli eğitim Bakanlığı Okul öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.