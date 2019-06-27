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Binlerce Ortodoks Yahudi, İsrail'in zorla askere almalarına "hayır" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 01:37 | Son Güncelleme

Binlerce Ortodoks Yahudi, İsrail'in zorla askere almalarına "hayır" dedi

New York'taki Ortodoks Yahudiler, İsrail ordusunun zorunlu askerlik uygulamasına ve orduya katılmak istemeyen 3 kadının hapsedilmesine yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Antisiyonist olan ABD ve Kanada Merkezi Hahamlık Kongresi tarafından, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önünde düzenlenen protestoya binlerce Ortodoks Yahudi katıldı.

İsrail ordusunun zorunlu askere alma politikalarına tepki gösteren Ortodoks Yahudiler, orduya katılmak istemeyen 3 genç Ortodoks Yahudi kadının İsrail'de gözaltına alınmasını da protesto etti.

Protestocular "Yahudileri siyonist orduya almayı bırakın", "Zorunlu askerliği bitirin" yazılı dövizler taşıdı.

Protesto esnasında yapılan konuşmalarda da "Siyonizm" ve "Yahudiliğin" apayrı kavramlar olduğu vurgulanarak, "dindar Yahudi toplumu her zaman İsrail ordusuna katılmaya şiddetle karşı çıkmıştır." mesajı verildi.

New York polisi de protesto alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'de erkekler zorunlu olarak 2 yıl 8 ay, kadınlar 2 yıl askerlik yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ortodoks Yahudiler

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