Binlerce personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için yayınlanan güncel liste...

Memur olmak isteyen adaylar merakla personel alımı listesini bekliyordu. 2021 senesinde açıktan ve nakil suretiyle gerçekleştirilebilecek ilave atama sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı belli oldu ve personel alımı için güncel liste yayınlandı. İşte memur alımı için yayınlanan güncel liste...

PERSONEL ALIMI İÇİN HANGİ KURUM, HANGİ BAKANLIK NE KADAR PERSONEL ALACAK?

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2021 yılı içinde açıktan ya da diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 8/2/2021 tarihli ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 17/5/2021 tarihli ve 2021/236 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanıp kamuoyuna duyuruldu.

Personel alımı yapılacak olan kurum ve bakanlıklar aşağıdaki gibi duyuruldu:



