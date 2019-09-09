Binlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile yaza veda etti

Akbatı, sekizinci yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutladı. Festival, gün boyu birbirinden eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Türk müziğinin sevilen iki ismi; Göksel ve Kolpa’yı ağırladı. Her iki gün de binlerce seyircinin eşlik ettiği konserler coşkuyla gerçekleşti.

Yaz tatili dönüşü dopdolu bir hafta sonu sunan Akbatı Festivali’nde; gün boyu devam eden çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe her misafir eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde sahnede Oylum Talu, Ece Vahapoğlu, Başak Sayan ve birçok ünlü isim keyifli söyleşileri ile yer alırken pop müziğin yıldız ismi Göksel konseri ile izleyicilere unutulmaz bir gün yaşadı. Bu yıl çıkardığı single’ları Bu Da Geçecek ve Hiç Yok’u seslendiren sevilen sanatçı, hit şarkıları Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Aşkın Yalanmış gibi dünden bugüne eskimeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Göksel, nostaljik şarkılar ile de eşsiz bir gece yaşattı.

Sakatlığına rağmen seyircileri kıramadı

"Yazın son kırıntıları bu son akşamlar Bu gecenin tadını birlikte çıkaralım" diyen Göksel, "Ayağımdaki ufak sakatlık nedeniyle bu gece dans edemeyebilirim beni mazur görün" dese de seyircilerin coşkulu alkışlarını kıramayıp seyircilerle birlikte dans etmeyi ihmal etmedi. Türk pop müziğinin yıldız ismi, büyük alkışlarla çıktığı sahne performansını yine büyük alkışlarla tamamladı.