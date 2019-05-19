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Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da her yıl düzenlenen Halil İbrahim Sofrası İftar Programı kapsamında binlerce Türk ve Suriyeli, aynı sofrada iftar açtı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Halil İbrahim Sofrası etkinliği Rabia Meydanında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da her yıl düzenlenen Halil İbrahim Sofrası İftar Programı kapsamında binlerce Türk ve Suriyeli, aynı sofrada iftar açtı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Halil İbrahim Sofrası etkinliği Rabia Meydanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ev sahipliği yaptığı programa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Yazar Abdurrahman Dilipak, şair-yorumcu Dursun Ali Erzincanlı, Büyükşehir yönetim kadrosu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda tüm vatandaşların Ramazan Ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Başkan Beyazgül, "Ramazan ayı, beraberliğimizin ve birlikteliğimizin örneğini sergilediğimiz en güzel günleri bizlere yaşatır. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da yaşatmaya gayret gösterdiğimiz Halil İbrahim Sofrasında bugün bizlerle birlikte iftar yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Beyazgül’ün ardından katılımcılara Urfa’nın İslam tarihindeki önemini anlatan Yazar Abdurrahman Dilipak ise Şanlıurfa’nın İslamiyet’te çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Yazar Dilipak, her Şanlıurfalının dünyaya İslamiyet’i yayan bir elçi gibi hareket etmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra okunan ezanla birlikte tüm katılımcılar iftar yaptı. İftarın ardından yine vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet gerçekleştiren Beyazgül, vatandaşları Ramazan Sokağındaki etkinliklere de davet etti.

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu

Binlerce Türk ve Suriyeli Halil İbrahim Sofrasında buluştu
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