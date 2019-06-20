Binlerce uyuşturucu hapı kaçırmaya çalışırken yakalandılar

Narkotik polis, Bursa üzerinden başka illere ciddi miktarda uyuşturucu hap sevkıyatı yapmaya hazırlananlara darbe indirdi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Bursa’ya yeşil reçete ile satılan uyuşturucu hap getirileceği ve bu hapların buradan başka vilayetlere sevkıyatının yapılacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler sevkıyatı gerçekleştirecek olan F.K, H.A, M.A.A. ve B.A. isimli şahısları takibe aldı. Şahıslara operasyon yapan narkotik polisi, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, evlerinde ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 50 koli içerisinde toplam 235 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahısların yakın zamanda bu ilaçları başka illere dağıtacakları öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.