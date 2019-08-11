HABER

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne akın etti.

Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Cemaat dış avluya taşarken, yoğunluk havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ni doldurdu. Bayram namazına katılım yoğun olurken caminin içinin dolmasıyla cemaat dış avluda hasırlar üzerinde namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar dua etti, birbirleriyle bayramlaştı.
Eyüp Sultan Camii’ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Bayramın ilk gününde burçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.