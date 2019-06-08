HABER

Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 22:07 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun emriyle Tachira bölgesindeki üç sınır kapısı açıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun emriyle Tachira bölgesindeki üç sınır kapısı açıldı. Kapıların açılmasıyla beraber şafak vaktiyle beraber binlerce kişi Simon Bolivar uluslararası köprüsünü kullanarak, Kolombiya’nın Cucuta şehrine geçmeye çalışıyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile sınır kapılarının yeniden açılması talimatını vermişti. Sınır kapıları, 22 Şubat’tan beri yabancı yardımların kontrolsüz ve denetimsiz ülkeye sokulmasını ve yardım adı altında kaçakçılık yapılmasının engellenmesi için kapatılmıştı. Gıda ve ilaç sıkıntısını hafifletmek için verilen bu emir sonrasında binlerce Venezuela, ülkesindeki zorlu şartlardan kaçmak için sınır kapılarına yöneldi.
Geçişlerin başlamasından sonra Maduro sosyal medya hesabı üzerinden “Egemenliğimizi tam anlamıyla yerine getirirken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan Tachira Eyaletinden, Kolombiya ile sınır geçişlerinin açılmasını emretmiştim. Biz bağımsızlığımızı ve özerkliğimizi sıkı bir şekilde savunan barış insanlarıyız” dedi.
Yayalara yeniden açılmasına rağmen sınır geçişlerinde araç dolaşımına izin verilmiyor. İki ülke arasında 2 bin 219 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. 22 Şubat’tan bu yana Maduro’nun talimatıyla sınır kapıları kapatılmış, Kolombiya ile her türlü ilişki bozulmuştu.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Kaza sonrası iki grup birbirine girdiKaza sonrası iki grup birbirine girdi
Arnavutköy'de kaza sonrası kavga kameradaArnavutköy'de kaza sonrası kavga kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin kaza bilançosu giderek ağırlaşıyor!

Bayram tatilinin kaza bilançosu giderek ağırlaşıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de kaza sonrası kavga kamerada

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

CHP'li Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Dönüş çilesi başladı! İşte trafik durumu

Dönüş çilesi başladı! İşte trafik durumu

Niğde'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.