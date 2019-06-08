Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile sınır kapılarının yeniden açılması talimatını vermişti. Sınır kapıları, 22 Şubat’tan beri yabancı yardımların kontrolsüz ve denetimsiz ülkeye sokulmasını ve yardım adı altında kaçakçılık yapılmasının engellenmesi için kapatılmıştı. Gıda ve ilaç sıkıntısını hafifletmek için verilen bu emir sonrasında binlerce Venezuela, ülkesindeki zorlu şartlardan kaçmak için sınır kapılarına yöneldi.

MADURO SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: EMRETTİM

Geçişlerin başlamasından sonra Maduro sosyal medya hesabı üzerinden “Egemenliğimizi tam anlamıyla yerine getirirken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan Tachira Eyaletinden, Kolombiya ile sınır geçişlerinin açılmasını emretmiştim. Biz bağımsızlığımızı ve özerkliğimizi sıkı bir şekilde savunan barış insanlarıyız” dedi.

Yayalara yeniden açılmasına rağmen sınır geçişlerinde araç dolaşımına izin verilmiyor. İki ülke arasında 2 bin 219 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. 22 Şubat’tan bu yana Maduro’nun talimatıyla sınır kapıları kapatılmış, Kolombiya ile her türlü ilişki bozulmuştu.

(İHA)

