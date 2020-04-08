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Binlerce Vuhanlı kentten ayrılmaya çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan kentinde 76 gün süren izolasyonun ardından kentten çıkış yasağı kaldırıldı. İzolasyonun sona ermesiyle binlerce kişi kentten ayrılmaya çalışıyor.

Binlerce Vuhanlı kentten ayrılmaya çalışıyor

Binlerce kişinin gün içinde kentten ayrılması bekleniyor.Çin'in Vuhan kentinde iki aydan uzun süredir devam eden izolasyonun sona ermesiyle binlerce kişi kentten ayrılmaya çalışıyor. AFP’nin muhabirinin aktardığına göre, Çarşamba sabahı Vuçang Tren Garı’na binlerce kişi gitti. Gün içinde binlerce kişinin trenle kentten ayrılacağı tahmin ediliyor. Tren istasyonunda “Vuhan, kahramanların kenti olarak adlandırılmayı hak ediyor. Vuhan sakinleri kahraman olarak adlandırılmayı hak ediyor” anonsları yapıldı. Vuhan’a giriş ve çıkış yasağı Salı gece yarısından itibaren kaldırılmıştı.

Hükümetin tahminlerine göre, Çarşamba günü yaklaşık 55 bin kişinin Vuhan’dan ayrılması bekleniyor. Resmi haber ajansı Şinhua, kentin uluslararası havalimanından uçak seferlerine de Çarşamba sabahı başlandığını duyurdu. Kentte şehir içi ve şehirlerarası ulaşım da normale döndü.

Şanghay’da çalıştığı restorandaki işine geri dönmek için Vuçang Tren Garı’na gelen 21 yaşındaki bir genç yaşadıklarını “Vuhan bu salgın sırasında çok şey kaybetti ve insanlar yüksek bir bedel ödedi” sözleriyle anlattı ve ekledi: “Şimdi, yasak kalktığı için hepimiz oldukça mutluyuz.”

KARANTİNA 23 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Çin’in Hubey eyaletindeki endüstri metropolü Vuhan’da Aralık ayı sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs kısa sürede yayılmıştı. Bunun üzerine 11 milyon nüfuslu Vuhan 23 Ocak’ta karantina altına alınmış, daha sonra bütün eyalet izole edilmişti. Bölgede salgının hızını kesmesi üzerine Mart ayı sonundan beri alınan önlemler kademeli olarak gevşetiliyor.

Kentten çıkış yasağının kaldırılmasının, önlemlere tamamen son verildiği anlamına gelmediği vurgulanıyor. Yetkililer, gerekmedikçe evden, kentten ve eyaletten ayrılmamak gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Devam eden önlemler çerçevesinde, cep telefonlarındaki sağlık uygulamasında koronavirüs bulaşmış kişiyle temas ettiği için uyarı kodu kırmızı olanların kentten ayrılmasına hâlâ izin verilmiyor. Ayrıca, kentte ateş ölçümleri ve koruyucu maske kullanılması da devam ediyor. İlk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler ise hâlâ açılmadı.

50 binden fazla kişinin test sonucunun koronavirüs pozitif çıktığı Vuhan’da, yaklaşık 2 bin 600 kişi hayatını kaybetti. Çin’de ise resmi sayılara göre 81 bin 802 vaka tespit edildi, 3 bin 333 kişi de yaşamını yitirdi.

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Vuhan izolasyon Karantina

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