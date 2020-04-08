Binlerce Vuhanlı kentten ayrılmaya çalışıyor

Binlerce kişinin gün içinde kentten ayrılması bekleniyor.Çin'in Vuhan kentinde iki aydan uzun süredir devam eden izolasyonun sona ermesiyle binlerce kişi kentten ayrılmaya çalışıyor. AFP’nin muhabirinin aktardığına göre, Çarşamba sabahı Vuçang Tren Garı’na binlerce kişi gitti. Gün içinde binlerce kişinin trenle kentten ayrılacağı tahmin ediliyor. Tren istasyonunda “Vuhan, kahramanların kenti olarak adlandırılmayı hak ediyor. Vuhan sakinleri kahraman olarak adlandırılmayı hak ediyor” anonsları yapıldı. Vuhan’a giriş ve çıkış yasağı Salı gece yarısından itibaren kaldırılmıştı.

Hükümetin tahminlerine göre, Çarşamba günü yaklaşık 55 bin kişinin Vuhan’dan ayrılması bekleniyor. Resmi haber ajansı Şinhua, kentin uluslararası havalimanından uçak seferlerine de Çarşamba sabahı başlandığını duyurdu. Kentte şehir içi ve şehirlerarası ulaşım da normale döndü.

Şanghay’da çalıştığı restorandaki işine geri dönmek için Vuçang Tren Garı’na gelen 21 yaşındaki bir genç yaşadıklarını “Vuhan bu salgın sırasında çok şey kaybetti ve insanlar yüksek bir bedel ödedi” sözleriyle anlattı ve ekledi: “Şimdi, yasak kalktığı için hepimiz oldukça mutluyuz.”