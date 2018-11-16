HABER

Binlerce yıldır aranıyordu! Atlantis bulundu mu?

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

Avrupa'nın güneybatısında Atlantis şehrinin bulunduğu iddia edildi. İddianın kanıtı ise uydu görüntüleri. Anadolu’dan İzlanda’ya pek çok yerde batmış olabileceği iddia edilen Atlantis bu kez İspanya'nın güney kesiminde araştırma yapan uzmanlar tarafından bulundu.

Romalı ya da Yunanlara ait olabileceğini düşündükleri kalıntıların gerçekte Atlantis'e ait olduğu öne süren İngiliz araştırmacılar, binlerce yıldır süre gelen gizemi çözmüş olabileceklerini söyledi.

Atlantis'in kalıntılarının varlığını sürdürdüğü bölgenin Endülüs'teki Cadiz kentinin kuzeyinde yer alan Donana Milli Parkı olduğunu söyledi. Uzmanlar parkın önceden deniz olabileceği görüşünde.
Üzerinde tartışılan bölgeyle ilgili konuşan Merlin Burrows ise yapılan açıklamaları yayınladığı uydu görüntüleriyle destekledi.
Bölgede çok sayıda adanın göründüğünü söyleyen şirket, İngiliz araştırmacıların söylediklerinin iddiadan ibaret olmayacağı görüşünde.
Merlin Burrows çalışanlarından tarihçi Tim Akers ise, bu bölgede yaşayanların sadece Atlantis’i değil, çok gelişmiş bir medeniyet kurduklarını iddia etti.
Bu iddiayı destekleyen kanıtsa bölgede bulunan bir betonda yapılan analiz.
İtalya'da yapılan araştırma kapsamında sunulan analizlere göre, bulunan yapılar üzerinde gerçekleştirilen testler Antik Roma ve Yunan medeniyetlerinden daha eski ve gelişmiş olduğunu gösteriyor.
Tim Akers yapılan testlerin yanı sıra İngiliz araştırmacıların bulduğu kalıntıların, Yunan filozof Eflatun’un (Platon) belirttiği sur kalınlığı da yakın olduğuna dikkat çekti.
Milattan önce (M.Ö.) 400’lü yıllarda doğduğu tahmin edilen Eflatun’un efsanevi kent hakkında yazdıkları, gizem meraklılarının dikkatini hâlâ çekiyor.
Eflatun, dünyanın geri kalan bölgelerinden daha ileri seviyede bir medeniyetin var olduğunu iddia ettiği Atlantis’in, M.Ö. 11600 civarında “Tanrıların gazabına uğradığı için” bir gecede battığını öne sürmüştü.
Merlin Burrows, araştırmayla ilgili olarak “Atlantica” adında bir belgesel yaptı.
Belgeselde de Eflatun’un yazdıklarıyla yeni bulunan kalıntılar arasındaki paralellik gözler önüne seriliyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya Atlantis

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yaşındaki küçük kız tecavüzcüyü karate ile uzaklaştırdı

10 yaşındaki küçük kız tecavüzcüyü karate ile uzaklaştırdı

Dünyanın en soğuk yeri! Donmak üzereyken bu halde kurtarıldı

Dünyanın en soğuk yeri! Donmak üzereyken bu halde kurtarıldı

Göçmen konvoyu Amerikan sınırına ulaştı

Göçmen konvoyu Amerikan sınırına ulaştı

Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı: İklim değişikliği Marksist bir komplo

Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı: İklim değişikliği Marksist bir komplo

Çipras: Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz

Çipras: Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz

Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: 90 milyon dolar

Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: 90 milyon dolar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.