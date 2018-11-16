Binlerce yıldır aranıyordu! Atlantis bulundu mu?

Romalı ya da Yunanlara ait olabileceğini düşündükleri kalıntıların gerçekte Atlantis'e ait olduğu öne süren İngiliz araştırmacılar, binlerce yıldır süre gelen gizemi çözmüş olabileceklerini söyledi.

Atlantis'in kalıntılarının varlığını sürdürdüğü bölgenin Endülüs'teki Cadiz kentinin kuzeyinde yer alan Donana Milli Parkı olduğunu söyledi. Uzmanlar parkın önceden deniz olabileceği görüşünde.

Üzerinde tartışılan bölgeyle ilgili konuşan Merlin Burrows ise yapılan açıklamaları yayınladığı uydu görüntüleriyle destekledi.

Bölgede çok sayıda adanın göründüğünü söyleyen şirket, İngiliz araştırmacıların söylediklerinin iddiadan ibaret olmayacağı görüşünde.

Merlin Burrows çalışanlarından tarihçi Tim Akers ise, bu bölgede yaşayanların sadece Atlantis’i değil, çok gelişmiş bir medeniyet kurduklarını iddia etti.

Bu iddiayı destekleyen kanıtsa bölgede bulunan bir betonda yapılan analiz.

İtalya'da yapılan araştırma kapsamında sunulan analizlere göre, bulunan yapılar üzerinde gerçekleştirilen testler Antik Roma ve Yunan medeniyetlerinden daha eski ve gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Tim Akers yapılan testlerin yanı sıra İngiliz araştırmacıların bulduğu kalıntıların, Yunan filozof Eflatun’un (Platon) belirttiği sur kalınlığı da yakın olduğuna dikkat çekti.

Milattan önce (M.Ö.) 400’lü yıllarda doğduğu tahmin edilen Eflatun’un efsanevi kent hakkında yazdıkları, gizem meraklılarının dikkatini hâlâ çekiyor.

Eflatun, dünyanın geri kalan bölgelerinden daha ileri seviyede bir medeniyetin var olduğunu iddia ettiği Atlantis’in, M.Ö. 11600 civarında “Tanrıların gazabına uğradığı için” bir gecede battığını öne sürmüştü.

Merlin Burrows, araştırmayla ilgili olarak “Atlantica” adında bir belgesel yaptı.