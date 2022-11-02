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Binlerce yıldır şifa kaynağı: Faydaları saymakla bitmiyor! Cinsel gücü artırıyor, akciğeri tertemiz yapıyor

02.11.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gıdaların sağlık üzerindeki etkileri çok eski zamanlardan günümüze kadar sık sık kullanılıyor. Bazı besinler var ki vücutta birçok sağlık sorununa karşı etkili çözümler sunuyor. Keçiboynuzu bu besinler arasında bulunuyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da tavsiye ettiği keçiboynuzu kürü akciğerleri tertemiz yapıyor, cinsel gücü artırıyor ve vücuda sayısız fayda sağlıyor.

Binlerce yıldır şifa kaynağı: Faydaları saymakla bitmiyor! Cinsel gücü artırıyor, akciğeri tertemiz yapıyor

Keçiboynuzunun genellikle cinsel sorunlara karşı sağladığı etkiler biliniyor. Ancak keçiboynuzun şifaları cinsel sağlıkla sınırlı kalmıyor. Yaklaşık 4 bin yıldır şifa kaynağı olarak görülen keçiboynuzunun çok farklı çeşitleri bulunuyor. Keçiboynuzu akciğer sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle sigara dumanına maruz kalan kişilerin akciğerlerini temizleme de etkili sonuçlar sağlıyor. Sadece 2 malzeme ile hazırlanan keçiboynuzu kürünün faydaları şaşırtıyor.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ FAYDALARI

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  • Keçiboynuzu kürü enerjinin artmasını sağlıyor, bu sayede kendinizi yorgun, halsiz, bitkin hissettiğiniz anlarda yardımınıza koşuyor.
  • Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin son bulmasını sağlıyor.
  • Aynı zamanda balgam söktürücü bir etki gösteriyor.
  • Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.
  • Keçiboynuzu kürünün hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü artırdığı biliniyor.
  • Bunun yanı sıra erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırdığı söyleniyor.
  • Akciğerlerin temizlenmesinde de önemli etkileri olan keçiboynuzu kürü, akciğerlerde oluşabilen ödem probleminin de daha hızlı bir şekilde geçmesine desek oluyor.
  • Bu etkileri sayesinde astım ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşayanlara da yardımcı olduğu söyleniyor.
  • Bağırsaklarda zararlı bakterilerin oluşumunu engelliyor.
  • Yüksek oranda kalsiyum içerdiği de bilindiğinden kemik sağlığına olumlu etkileri oluyor.
  • Özellikle ileri yaşlarda çok sık görülen kemik erimesi sürecinin gecikmesini ve yavaşlamasını sağlıyor.
  • Keçiboynuzu kürü, antioksidan özellikleri sayesinde hücrelerin kendisini onarma ve yenileme sürecini hızlandırıyor.
  • Bu özelliğiyle düzenli olarak kullanıldığında cilt sağlığını da desteklediği, özellikle yaşlanma belirtilerinin oluşumunu geciktirme etkisi olduğu söyleniyor.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU KEÇİBOYNUZU KÜRÜ TARİFİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sigaradan kararmış ve zarar görmüş ciğerler için tavsiye ettiği keçiboynuzu kür tarifini deneyip olumlu sonuç alan kişilerin sayısı çok fazla. Ciğerleri temizleyen keçiboynuzu kürü tarifi şöyle:

Keçiboynuzu kürü malzemeleri

7 adet keçiboynuzu
2 bardak su

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Keçiboynuzu kürü nasıl hazırlanır?

Keçiboynuzlarını soğuk suyun altında yıkayın. Küçük parçalara halinde kırın. 2 bardak kaynayan suyun içine keçiboynuzlarını atın. 7-8 dakika kaynatın. Ardından 20 dakika dinlendirin. Cam kavanozun içerisine süzün. Sabah ve akşam birer bardak için. Bu kürün akciğerleri temizlemede etkili olması için bir ay boyunca düzenli olarak uygulayın.

KEÇİBOYNUZUNUN ZARARLARI

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Önemli bir antioksidan olması ve pek çok hastalığa şifa olmasının yanında, çok nadir de olsa yanlış ve fazla tüketilmesinden ötürü, bazı yan etkilerin görülebilme olasılığı vardır.

  • Şeker hastalığı olan kişilerin, tüketmeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları gereklidir.
  • Fazla miktarda tüketildiği takdirde, mide bulantısına ve baş dönmesine neden olabilir.
  • Kan inceltici ilaç kullanan kişilerin, tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.
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