HABER

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde, denizde yüzerken tarihi eser bulan Muhammet Yüksel’in, 15 gün önce aynı bölgede bulduğu ve 2 bin 500 yıllık fosil olduğunu iddia ettiği objenin aslında tarihi limandan kopan mendirek parçası olduğu tespit edildi.15 Mayıs’ta Datça Yarımadası’nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında yüzerken ’aslan yavrusunu emziren mermer kadın’ heykeli bulan 57 yaşındaki Muhammet Yüksel, 2 hafta önce yine aynı bölgede yüzerken sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu.

Muğla’nın Datça ilçesinde, denizde yüzerken tarihi eser bulan Muhammet Yüksel’in, 15 gün önce aynı bölgede bulduğu ve 2 bin 500 yıllık fosil olduğunu iddia ettiği objenin aslında tarihi limandan kopan mendirek parçası olduğu tespit edildi.
15 Mayıs’ta Datça Yarımadası’nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında yüzerken ’aslan yavrusunu emziren mermer kadın’ heykeli bulan 57 yaşındaki Muhammet Yüksel, 2 hafta önce yine aynı bölgede yüzerken sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda, 3 kilo ağırlığındaki objenin bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları, diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta renkli bir bölüm gören Yüksel, 2 bin - 2 bin 500 yıllık öncesinde yaşamış bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli objenin fosil olabileceğini iddia etti.
Yüksel’in araştırılması için kendisine getirdiği objeyi inceleyen jeoloji mühendisi Gökhan Sağır, daha net bir kanıya sahip olabilmek için araştırmayı jeoloji mühendisi Cengiz Karaköse ile birlikte yapmaya karar verdi. Yaptıkları inceleme sonucunda objede volkanik veya kristal bir yapı tespit edemeyen, aksine bölgede halen bazı inşaatlarda çimentoyla karıştırılan horasan (yumurta saman karışımı) ile karşılaşan uzmanlar, fosil olduğu iddia edilen ahşap yapının Knidos Antik Kenti’nde yer alan tarihi Burgaz Limanı mendireklerinden birinden dalgalarla kopan bir parçası olduğuna karar verdi.

“Fosil olması mümkün değil”
Objenin volkanik veya kristal olmadığı aksine ahşaptan yapılmış olduğuna dikkat çeken jeoloji mühendisi Cengiz Karaköse, “Meslektaşımla yaptığımız ayrıntılı incelemede, söz konusu malzemenin içinde ahşap parçası olabilecek bir parçayla birlikte sıva özelliği taşıyan kireçli parçaların bulunması nedeniyle bu parçanın fosil olamayacağına, buna karşılık bu parçanın tarihi Burgaz Limanı mendireklerinden birinden dalgalarla kopan horasan parçası olduğuna karar verdik. Çünkü, bulunan kırmızı renkli objenin etrafını çevreleyen kalıntılar büyük olasılıkla bu bölgede eskiden inşaatlarda kullanılan mastik kireç taşları. Kil aşınıp sadece kireç taşları kalınca bulan kişi de bunu fosil zannediyor. Fosil olması mümkün değil” şeklinde konuştu.

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış

Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

Son dakika Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

'Adrenalin olsun diye' kadını yerlerde sürükleyip çantasını çaldılar!

'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!

Ankara’da son dakika dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.