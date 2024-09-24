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  4. Binlerce yıllık gizem! Sırrı hala çözülemedi... Bölgede ilk olarak kayıtlara geçti

Binlerce yıllık gizem! Sırrı hala çözülemedi... Bölgede ilk olarak kayıtlara geçti

24.09.2024 13:11
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve “Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk insan yerleşkesi” olarak bilinen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, ziyaretçilerini gizemli yolculuğa çıkarıyor. Geçmişte insanların yaşadıkları ortamları yakından görme fırsatı bulduklarını belirten vatandaşlar, mağaraların hala gizemini koruduğunu söylüyor. Vatandaşlar, binlerce yıllık gizeme tanıklık ederken bölgede piknik de yapıyorlar.

Samsun’da binlerce yıllık tarihe sahip olan ve insanlığın ilk yerleşkelerinden olduğu düşünülen Tekkeköy Mağaraları, tarih ve çevre meraklılarının ilgisini çekiyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Tekkeköy Mağaraları, birçok çağa ait kalıntılar ve kat kat mağaralarıyla tarihe ayna tutuyor.

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Açık hava müzesi gibi olan Tekkeköy Belediyesi Arkeoloji Vadisi’ni ziyaret eden vatandaşlar, binlerce yıllık gizeme tanıklık ediyor.

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Piknik ve mesire alanı da olan Arkeoloji Vadisi, insanlara tarih ve yeşilin güzelliklerini sunuyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından işletilen vadi, piknik yapma ve dinlenme imkanı da tanıyor.

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HEM TARİH HEM PİKNİK

Tekkeköy Mağaraları’nı ziyaret eden aileler, tarihe ışık tutan mağaralarda bol bol fotoğraf çektiriyor. Geçmişte insanların yaşadıkları ortamları yakından görme fırsatı bulduklarını belirten vatandaşlar, mağaraların hala gizemini koruduğunu söylediler.

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Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’ne hem piknik hem de tarih gezisi yapmak için geldiklerini anlatan vatandaşlar, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini ifade ettiler.

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TEKKEKÖY MAĞARALARI ARKEOLOJİ VADİSİ

Tekkeköy Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi olarak MÖ. 15 bin ile 60 bin yıllarına dayanan bir tarihi geçmişe sahip.

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Çok eski bir tarihe dayanan bu özel alan ziyaretçilerini bekliyor. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarih Samsun Tekkeköy Karadeniz mağara
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