HABER

Binlerce yıllık nadide yazma eserler "dijital ortamda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

İbn-i Sina'dan Sadrettin Konevi'ye, Mevlana'dan İbn-i Arabi'ye kadar birçok ünlü düşünürün kitaplarının yer aldığı Konya Yazma Eser Kütüphanesi'nde 30 bini el yazması 140 bin eser, dijital ortama aktarıldı - Kütüphanede büyük bölümü Selçuklu dönemine ait birbirinden değerli el yazması eserler, gazeteler ve matbu kitaplar, titizlikle yapılan konservasyon çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor - Okuyucu ve araştırmacılar dijital ortama aktarılan eserlere rahatlıkla erişebiliyor

ENGİN ÖZEKİNCİ - Sahip olduğu yazılı kaynaklar ve yayınlar bakımından Türkiye'nin önemli kütüphaneleri arasında bulunan Konya Yazma Eser Kütüphanesi'nde, büyük bölümü Selçuklu dönemine ait 30 bini el yazması 140 bin eserin dijital ortama aktarılma işlemi tamamlandı.

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğündeki Yazma Eser Kütüphanesi, devir, satın alma ve bağış yoluyla kazandırılan kitaplarla her geçen gün daha da zenginleşiyor.

Mevlana'dan İbn-i Arabi'ye çok sayıda düşünürün paha biçilmez eserlerinin yer aldığı kütüphanede, birbirinden değerli el yazmaları, gazeteler ve matbu kitaplar titizlikle yapılan çalışmalarla geleceğe aktarılıyor.

Arapça, Farsça, Ermenice, Süryanice, Kürtçe, Osmanlı Türkçesi ve Çağatayca olmak üzere 7 dilde eserlerin bulunduğu kütüphanede, Sultan 2. Abdülhamid'in fermanı, 17. yüzyılda Roma'da basılan İncil ile İbn-i Sina'nın "El- Kanun Fi't Tıbb" eseri de dikkati çekiyor.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nden sonraki en büyük yazma eser kütüphanesinde, Bakkal Arif Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Şevki Efendi, Yesarizade Mehmet Esad Efendi, Şefik Efendi ve Sami Efendi gibi birçok ünlü hattatın da eserleri muhafaza ediliyor.

- Elden geçirilen eserler dijital ortama aktarılıyor

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler nedeniyle yıllara meydan okumakta güçlük çeken "hasta ve yaralı" eserler, cilt ve onarım atölyesinde elden geçiriliyor. Önemine ve "hastalıkları"na göre değerlendirilen eserlerden, eksik sayfası olduğu tespit edilenlerinin formaları sökülüyor ve fırçalarla tozu temizleniyor.

Kitapta oluşan mantarlar da kimyasal solüsyonlarla arındırılıyor. Kitapların, en büyük düşmanı kurtların açtığı delikler de doldurulduktan sonra yırtıkları yamanıyor. Kitap, restorasyonun tamamlanmasının ardından ciltleniyor.

Restorasyon işlemiyle ömrü daha da uzatılan eserler, yeni halleriyle kütüphane raflarındaki yerini alıyor.

Elden geçirilen eserler ise dijital ortama aktarılıyor. Konya Yazma Eser Kütüphanesi'nde 30 bini el yazması 140 bin eserin dijital ortama aktarılma işlemi tamamlandı. Okuyucu ve araştırmacılar, bu eserlere rahatlıkla erişebiliyor.

- Özel bölümde muhafaza ediliyor

Mevlana'dan İbn-i Arabi'ye, İbn-i Sina'dan Sadrettin Konevi'ye büyük düşünür ve alimlerin kitaplarının da aralarında yer aldığı, çoğunluğu Selçuklu dönemine ait 30 bin yazma eser, şifreli çelik kapılı ve 4 kat yalıtımlı özel bölümde muhafaza ediliyor.

Kromnikel sacla kaplı bölüm, yanma, çalınma, kaybolma ve yıpranma gibi her türlü olumsuzluğa karşı içeriden ve dışarıdan güvenlik kameralarınca takip ediliyor.

Kütüphanenin bu özel bölümünde saklanan nadide eserler, ısı ve nem dengesini ayarlayan özel sistemle korunuyor.

Ana binada yer alan özel bölüm, bankaların para dairesi gibi korunuyor. Muadilinden 10 kat daha güçlendirilen çelik kapının, 3 anahtarı 3 farklı kişide muhafaza ediliyor. Ayrıca çelik kapının döndürülerek ayarlanan şifreli kilidi bulunuyor.

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
Mizah ustasından gençlere tavsiyelerMizah ustasından gençlere tavsiyeler
Binali Yıldırım'a meşaleli karşılamaBinali Yıldırım'a meşaleli karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Yazma eser

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.