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Binlerce yıllık savaşın izlerine "çift duvarlı sur"da ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Sirkeli Höyüğü'nde yapılan kazılarda üzerinde savaş izleri yer alan ve Demir Çağı'na tarihlenen "çift duvarlı sur" ortaya çıkarıldı - Kazı başkanı Prof. Dr. Mikro Novak: - "Dış sur duvarının üzerinde birtakım izler var. Bu izler askerlerin ellerindeki mızraklarla sur duvarına nasıl saldırıldığını göstermektedir" - " MÖ 835 yılında 3. Salman Asar'ın bu bölgeye savaşlar düzenlediğini ve bu savaşlarda şehirleri ele geçirmeye çalıştığını biliyoruz. Buradan alınan karbon-14 örnekleri ve seramikler bu sur duvarını MÖ 9. yüzyıla tarihlendiriyor"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde yapılan sezon kazılarında, üzerinde savaş izlerinin yer aldığı, Demir Çağı'na tarihlenen "çift duvarlı sur" gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, İsviçre'deki Bern Üniversitesinden Prof. Dr. Mikro Novak başkanlığında gerçekleştirilen sezon kazıları üç farklı açmada devam ediyor.

Yurt içi ve dışından katılımcıların yer aldığı 37 kişilik kazı ekibi ve Sirkeli köyünden 40 işçiyle bu dönem yürütülen kazılarda höyüğün aşağı şehir kısmında da sur ve su kanalları bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mikro Novak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sirkeli Höyüğü'nde ilk kazı çalışmalarının 2006 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğiyle başladığını kaydetti.

Höyükteki kazıların 2012 yılından bu yana Bern Üniversitesince yürütüldüğünü dile getiren Novak, yerleşim alanları ve bulunan kalıntılarla önemli bir yer olan Sirkeli'de çalışmaların her sezon aralıksız sürdüğünü belirtti.

Geçen yıl höyüğün üst tarafındaki yerleşim alanında Demir ve Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığı düşünülen depolar ve bunların içerisinde bazı tohumları ortaya çıkardıklarını ifade eden Novak, bu tohumlarla ilgili incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Novak, höyüğün aşağı şehrindeki alanda yaptıkları jeofizik ve yüzey araştırmasında ise sur tespit ettiklerini ve veriler ışığında bu burada kazı çalışmalarına başlanıldığını anlattı.

Kazı çalışmasının yüzeyin yaklaşık 2,5 metre altında devam ettiğini vurgulayan Novak, şöyle devam etti:

"Kazılarda Demir Çağı'na tarihlendirilen çift duvarlı bir sur savunma sistemi ortaya çıkarıldı. İç sur duvarının iç kısmında birçok yerleşime ait olan evler de mevcut. Dış sur duvarının üzerinde birtakım izler var. Bu izler askerlerin ellerindeki mızraklarla sur duvarına nasıl saldırıldığını göstermektedir. MÖ 835 yılında 3. Salman Asar'ın bu bölgeye savaşlar düzenlediğini ve bu savaşlarda şehirleri ele geçirmeye çalıştığını biliyoruz. Buradan alınan karbon-14 örnekleri ve seramikler bu sur duvarını MÖ 9. yüzyıla tarihlendiriyor."

Novak, surun Demir Çağı'na tarihlendirildiğini ancak bunun daha önceki dönemlerde inşa edilmiş olan başka bir sur duvarının üstüne yapılıp yapılmadığının ise gelecek yıllarda gerçekleştirilecek kazılarla açığa kavuşturulacağını bildirdi.

Novak ayrıca, kazılarda bölgeden bir de damga mühür bulduklarını, bunun üzerinde Luvi hiyeroglif ve Babil çivi yazısının yer aldığını söyledi.

Sur ve su kanallarıyla iç kısımda yer alan yapılarda kazı çalışmalarının ve araştırmalarının sürdüğünü belirten Novak, ayrıca surun iç kısmında bazı seramik ve metal üretimiyle ilgili atölyelerin de tespit edildiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana kazı Sirkeli Höyüğü

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