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  4. Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi

Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi

15.09.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de işlenmiş et sektöründe çalışan Shane Smith, 340 kilogramlık bir timsahın midesinden binlerce yıllık eser çıkardı. Ok ucu gibi bir nesnenin çıkartıldığını söyleyen Smith, bunun aslında binlerce yıl önce kullanılan ilkel bir silah parçası olduğunu keşfetti. Timsahların sindirime yardımcı olması için kum ve taş yuttuğunu biliniyor.

Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi

Ölü hayvanların çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi gibi görevler üstlenen Shane Smith, diğer meslektaşlarının, timsah vücutlarında ilginç nesneler bulduğuna dair haberler duymuştu.

Smith işte bu nedenle ölü bir timsahın midesine bakmaya karar verdi. Bunun ardından da hayvanın midesinde ok ucuna benzer bir nesne buldu.

Smith başlangıçta timsahın okla vurulduğundan şüphelendi. Ancak genellikle balık ağlarını aşağı çekmek için kullanılan ağır taş niteliğindeki çekülü görünce bunların daha özel nesneler olduğunu anladı. Smith, bu durum içindeki halini ''Herkes Noel hediyesi açıyormuşum gibi etrafta toplanmıştı'' şeklinde tanımladı.

BİNLERCE YILDIR KULLANILAN İLKEL BİR SİLAH

Uzmanların incelemesinin ardından ok ucu gibi görünen nesnenin aslında bugünkü şekliyle bir ok ucu olmadığı anlaşıldı. Nesne, binlerce yıl önce insanların mızrak fırlatmak için kullandığı ilkel bir silahın parçasıydı.

Jeolog James Starnes’in incelemelerinin ardından çekülün M.Ö. 1700 civarında yapıldığı ifade edildi. Mızrak fırlatmak için kullanılan parçanınsa M.Ö. 6000 ila 5000 yıllarında yapıldığı düşünülüyor.

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Starnes, "Çeküllerin o dönemde ne için kullanıldığına dair hiçbir fikrimiz yok" dedi ve ekledi: Bunların bir önemi vardı kuşkusuz. Ama hiçbir fikrimiz yok. Sadece tahmin edebiliriz.

Timsahın bu nesneleri sindirime yardımcı olması için yuttuğu düşünülüyor. Mississippi Yaban Hayatı, Balıkçılık ve Parklar Timsah Programı koordinatörü Ricky Flynt, şu ifadeleri kullanıyor: Kuşlar ve diğer sürüngenler gibi timsahlar da sindirime yardımcı olması için kum ve taş yutmalarıyla bilinir.

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