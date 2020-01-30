Binlerce yolcu koronavirüs şüphesi yüzünden karantinada

Rusya da koronavirüs nedeniyle Çin sınırını kapadı.İtalya açıklarında bulunan bir yolcu gemisindeki Çinli bir yolcunun koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine gemi içindeki 6 bin yolcu ve bin mürettebatla birlikte karantinaya alındı.

"Costa Smeralda" adındaki geminin sahibi olan şirket Costa Crociere, gemideki kişilerin gemiden ayrılmalarına izin verilmediğini teyit etti. Şirketin sözcüsü, resmi sağlık makamlarının inceleme yürüttüklerini kaydetti. Başkent Roma'nın kuzeyindeki İtalyan liman kenti Civitavecchia’nın sağlık makamları da Perşembe sabahı gemiye bir doktor ekibi gönderildiğini belirtti.

54 yaşındaki şüpheli yolcunun ateş ve nefes darlığı yaşadığı, eşininse herhangi bir belirti göstermediği kaydedildi. Her iki yolcudan da numune alındığı ve çiftin geceyi geminin revirinde geçirdikleri belirtildi. Virüs şüphesi bulunan turistin, Çin'e bağlı özel idari bölge Makau'da yaşadığı kaydedildi.

Sahil güvenlik komutanı Vincenzo Leone, "Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Durum kontrol altında ve şu an tedirgin olmak için herhangi bir neden yok" açıklamasında bulundu.