Binlercesi Antalya kıyılarına vurmuştu! Böyle yem oldular

Antalya Körfezinden geçiş sırasında akıntıya kapılarak binlercesi kıyıya vuran denizanaları, bu sefer deniz çıyanının avı olurken sualtı kamerasıyla görüntülendi. Denizanalarının turizm sezonuna doğru oldukça nadir gözükeceğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu “Temas olursa, o bölgenin sirkeyle temizlenmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"DENİZANASI POPÜLASYONU AZALDI"

Geçiş döneminde Akdeniz kıyılarına vuran Kızıldeniz göçmeni denizanası sürüleri, deniz çıyanlarına yem olurken görüntülendi.Görüntüleri öğrencileri ile birlikte kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizanası sürüsünün geçişinin halen devam ettiği daha önce hava şartları nedeniyle akıntının Antalya Körfezine getirdiği popülasyonunun ise azaldığını bildirdi.

"BUNDAN SONRA GİTTİKÇE AZALACAK"

Mevcutta olanların ise çıyan ve yengeçlere av olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Deniz çıyanları ve ilginçtir ki yengeçlerin de tükettiğini görüntüledik. Protein yapısında olduğu için tüketiyorlar. Çıyanlar bir araya gelip dibe düşen denizanalarının üzerinde ağırlık yapıyorlar ve kaldırtmıyorlar. Yengeçler de kayaların arasına çekerek tüketiyorlar. Bundan sonra gittikçe azalacak. Endişe ve korkuya gerek yok. Turizm sezonuna doğru oldukça nadir gözükecekler” dedi.

"TEMAS OLURSA..."

Denize girerken karşılaşılması durumunda dikkat edilmesi gerektiğini yineleyen Gökoğlu, “Temas olursa, o bölgenin sirkeyle temizlenmesi gerekiyor. Deniz içerisinde veya kıyıda vatandaşlarımız görürse, hiçbir şekilde temas etmemeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA



