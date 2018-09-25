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Binlercesi bu halde bulundu! Vatandaşlar şoke oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 08:03 | Son Güncelleme

Porsuk Barajı'nda ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti. Binlerce ölü balık ve kerevitin öldüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek araştırılmasını istedi.

'Barajın rengi bir anda değişti, binlerce balık kıyıya vurdu ve yoğun koku duyulmaya başladı.' diyen köy sakinleri böylesine bir olayı hiç yaşamadıklarını söyledi.

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Kütahya ve Eskişehir sınırları içinde yer alan Porsuk Barajı`nda binlerce ölü balık ve kerevitin kıyıya vurması vatandaşları endişelendirdi.
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Sofça köyü yakınlarında binlerce sazan ve gümüş cinsi balık ile kerevitin aniden karaya vurduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin ani ölümlerin nedenini tespit ederek, gerekli önlemlerin bir ön önce almasını istedi.
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Barajdan balık ve kerevit tutarak geçimini sağlayan 30 hanelik Sofça köyü sakinleri, yıllardır böylesine toplu balık ve kerevit ölümü ile karşılaşmadıklarını dile getirdiler.
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Sofça Köyü Muhtarı Aliekber Yiğit, "Rızkımızı aramak için her sabah olduğunu gibi bu sabahta kalkıp baraja geldik. Ancak binlerce balık ve kerevitin kıyıya vurduğunu görünce adeta şok olduk. Hemen durumu yetkililere bildirerek, araştırılmasını ve gerekli önlemin alınmasını istedik.
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Biz Sofça köyü sakinleri olarak yıllardır buradan balık ve kerevit tutarak geçimimizi sağlıyoruz. Şimdiye kadar böylesi topla balık ve kerevit ölümü olmamıştı. Barajın rengi bir anda değişti ve kıyıya vuran balıklar koku saçmaya başladı. Köy halkı olarak çok şaşkın ve üzgün durumdayız" diye konuştu.
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Bu arada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bölgeye giderek incelemelerde bulundular.
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Bir bölümü Eskişehir sınırları içinde de bulunan ve tarım alanlarında kullanılan sudan alınan numunelerin incelenmesinin ardından balık ve kerevit ölümlerin sebebinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.
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Porsuk Barajı, Porsuk Çayı üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini amacı ile 1966 - 1972 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Eskişehir Porsuk Barajı balık

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