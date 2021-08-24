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  4. Binlercesi telef oldu! Arılarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Binlercesi telef oldu! Arılarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

24.08.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de meralık alanda çıkan yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici çok sayıda arının alevlerden uzaklaşmasını sağladı.

Hıdırağa köyü merasında henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, İbrahim Taşkıran'a ait arı kovanlarının bulunduğu alana da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

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KOVANLARI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Taşkıran, yangın sırasında alevlerin ortasına dalarak kovanların ağzını açıp arıları kurtarmaya, yanmayan kovanları ise kaçırma çalıştı.

Yaklaşık bir saatlik süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 40'tan fazla adet arı kovanı yandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne
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