Binyamin Netanyahu'nun kim olduğu merak ediliyor. Netanyahu İsrail'in görevde en uzun süre duran ve devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakanı olarak kayıtlara geçmiştir. Peki Binyamin Netanyahu kimdir ve kaç yaşında? İşte Netanyahu biyografisi...

BİNYAMİN NETANYAHU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? İŞTE NETANYAHU BİYOGRAFİSİ

İsrail'de 2009-2021 yılları arasında dokuzuncu İsrail başbakanı olan Netanyahu İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanıdır ve devletin kurulmasının ardından doğan ilk başbakandır.

21 Ekim 1949 Tel Aviv, İsrail doğumlu Netanyahu 71 yaşındadır. 1963 ile1967 yılları arasında ABD, Philadelphia eyaletinde yaşamıştır. Liseyi ABD'de bitiren Netanyahu, 1967 yılında İsrail'e dönmüş ve İsrail Güvenlik Kuvvetleri'ne kayıt olmuştur.

Netanyahı 1973'te Yom Kippur Savaşı’nda ön cephede savaşmıştır. Süveyş kanalı baskınlarında görev almış ve Suriye sınırları içinde gerçekleşen komando saldırılarına öncülük etmiştir.

Savaş eğitimlerinden sonra özel bir grup olan Sayeret Matkal Kuvvetleri'nde takım lideri görevini üstlenmiştir. Birçok askeri operasyondan sonra ABD'ye dönmüş ve 1975'te mimarlık üzerine lisansını bitirmiştir.