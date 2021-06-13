Binyamin Netanyahu'nun kim olduğu merak ediliyor. Netanyahu İsrail'in görevde en uzun süre duran ve devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakanı olarak kayıtlara geçmiştir. Peki Binyamin Netanyahu kimdir ve kaç yaşında? İşte Netanyahu biyografisi...
İsrail'de 2009-2021 yılları arasında dokuzuncu İsrail başbakanı olan Netanyahu İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanıdır ve devletin kurulmasının ardından doğan ilk başbakandır.
21 Ekim 1949 Tel Aviv, İsrail doğumlu Netanyahu 71 yaşındadır. 1963 ile1967 yılları arasında ABD, Philadelphia eyaletinde yaşamıştır. Liseyi ABD'de bitiren Netanyahu, 1967 yılında İsrail'e dönmüş ve İsrail Güvenlik Kuvvetleri'ne kayıt olmuştur.
Netanyahı 1973'te Yom Kippur Savaşı’nda ön cephede savaşmıştır. Süveyş kanalı baskınlarında görev almış ve Suriye sınırları içinde gerçekleşen komando saldırılarına öncülük etmiştir.
Savaş eğitimlerinden sonra özel bir grup olan Sayeret Matkal Kuvvetleri'nde takım lideri görevini üstlenmiştir. Birçok askeri operasyondan sonra ABD'ye dönmüş ve 1975'te mimarlık üzerine lisansını bitirmiştir.
Netanyahu, 1984'ten 1988'e kadar Birleşmiş Milletler İsrail Elçiliği görevini üstlenmiştir. Likud Partisi’nin başkanlığı yapmış ve 1996-1999 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
1988'de İsrail'e dönen Netanyahu Likud Partisi'ne katılmıştır. İç seçimlere katılan Netanyahu, beşinci olmuştur. Ardından 12th Knesser'e üye olarak seçilmiş ve Dış İşleri Bakanı yardımcılığı görevini yürütmüştür.
1991'de İsrail Başbakanlık Ofsisi'ne yardımcı bakan olarak atanmıştır. Netanyahu, 26 Mayıs 1996'daki seçimlerde seçimi kazanmış ve İsrail'de doğan en genç başbakan olmuştur.