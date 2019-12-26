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  4. Binyamin Netanyahu saldırı alarmı nedeniyle sahneden indirildi

Binyamin Netanyahu saldırı alarmı nedeniyle sahneden indirildi

26.12.2019 07:23 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası etkinliği sırasında gerçekleşen roket saldırısı nedeniyle korumaları tarafından sahneden indirildi. Ülke medyasında, Netanyahu ve eşinin salondan çıkarılışına ilişkin sosyal medya paylaşımları yayınlandı.

Binyamin Netanyahu saldırı alarmı nedeniyle sahneden indirildi

İsrail televizyonları, siren sesleri sonrası Netanyahu'nun korumaları tarafından sahneden indirildiğini ve bir sığınağa götürüldüğünü bildirdi.

Sirenlerin durması sonrası yeniden sahneye çıkan Binyamin Netanyahu "Kim izlenim bırakmaya çalıştıysa, çantalarını hemen toplayarak kaçsın" diyerek roket saldırısına karşılık verilebileceği imasını yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketin Aşkelon üzerinde savunma füzeleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AFP haber ajansı, olaydan saatler sonra İsrail hava kuvvetlerinin Gazze'deki Hamas pozisyonlarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

NETANYAHU PARTİ LİDERLİĞİNDE KALMAK İÇİN SEÇİME GİRECEK

İsrail Başbakanı Netanyahu, Perşembe günü yapılacak parti içi seçimlerde Likud'un liderliğinde kalabilmek için kampanya yürütüyordu.

Eylül ayında Netanyahu'nun katıldığı bir başka seçim etkinliği daha, roket alarmlarının çalması sonrası kısa süreliğine durmuştu.

Netanyahu'nun Perşembe günü yapılacak parti içi seçimde, Likud'un liderliğinde kalacağı tahmin ediliyor.

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Binyamin Netanyahu saldırı israil roket saldırısı

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