BioNTech: 2021 için hedef 750 milyon doz aşı

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geçen hafta yaptığı açıklamada, aşının üretimi için yeni ortaklar aradıklarını söylemişti.

Her şişede beş ila altı doz aşı

BioNTech'in yaptığı açıklamaya göre, Comirnaty şişelerinde altı doza kadar aşı bulunuyor. Her bir dozun 0,3 mililitre aşı içermesi gerekiyor. Ancak her şişedeki altı dozun tamamından faydalanmak için özel iğne ve şırıngalara sahip olunması gerektiği kaydediliyor. Bunlar da dünyanın her yerinde bulunmadığı için her bir şişeden beş doz aşı yapılması öngörülüyor ve Avrupa Birliği tarafından verilen onayın da bu doğrultuda geçerli olduğu belirtiliyor.

Alman Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Almanya'da her bir şişeden altı doz aşı yapılması mümkün olacak.

