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BioNTech 3. doz ne zaman? 3. doz BionTech aşısı zorunlu mu?

04.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yazılı açıklamada bulundu. Koca, BioNTech aşısının 3. dozu hakkında önemli bir duyuru yaptı. Peki BioNTech 3. doz ne zaman? 3. doz BionTech aşısı zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

BioNTech 3. doz ne zaman? 3. doz BionTech aşısı zorunlu mu?

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamada bulundu. Gelişme sonrası hatırlatma dozu olarak da geçen BioNTech 3. dozu kimlerin olacağı merak ediliyor. Peki BioNTech 3. doz ne zaman?

BİONTECH 3. DOZ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, önemli bir bilgilendirme yaptı. Koca, ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişilerin yarından itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini açıkladı.

Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar, 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar."
"2 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 59"

Koca, toplantıda 60 yaş üzerindekiler ile gebelerin tam aşılı olmalarının öneminin bir kez daha vurgulandığını aktardı ve "İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı." uyarısında bulundu.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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