BioNTech: Aşının dağıtımı Noel’den önce başlayabilir

Dağıtımın Noel'den önce başlayabileceği belirtildi.Alman BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer Covid-19 aşısının yüzde 95 etkililik oranına sahip olduğunu ve hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını gösteren son aşama testlerinden sonra aşının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerini gelecek ay alabileceklerini ve aşının Noel’den önce dağıtımının başlamasının mümkün olabileceğini açıkladı.

Aşının etkililiğinin yüksek risk grubu olan 65 yaş üstünde yüzde 94'ün üzerinde olduğu belirtildi. Aşının etkililik oranının farklı yaş ve etnik gruplar açısından tutarlı olduğu belirlendi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin Reuters TV'ye yaptığı açıklamada Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşıya Aralık ayı ortası gibi acil durum kullanım izni verebileceğini söyledi. Şahin, Avrupa Birliği'nin ise koşullu onayını Aralık ayının ortasından sonra verebileceğini kaydetti.

Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse onayı Aralık ayının ikinci yarısında alabileceğimizi ve dağıtıma Noel'den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Ancak bunun için her şeyin gerçekten olumlu gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Şahin BioNTech'in Cuma günü FDA’ya başvuracağını açıkladı.