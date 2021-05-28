BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında da koruyucu

Araştırmayı yapan uzmanlar bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasını önerdi.ABD ve Kanada'da 12-15 yaş arası çocuklarda BioNTech/Pfizer aşısının denendiği klinik araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine adlı bilim dergisinde yayımladı. Araştırmada BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocukları Covid-19 hastalığına karşı koruduğu tespit edildi. Araştırma ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden Robert Frenck ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da bu araştırmayı temel olarak Avrupa'da da çocuklar için aşı izni vermesi bekleniyor.

Uzmanlardan çocuklara aşı tavsiyesi

Araştırma sonuçlarına göre aşı sonrası çocuklarda yorgunluk ve baş ağrısı gibi hafif yan etkiler görüldü. Çalışmadan elde edilen olumlu sonucun, daha küçük yaş grupları ve hamile kadınlarda da test yapılmasına yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

Dergideki makalede araştırma sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha az ağır vaka görüldüğünü, ancak daha önce hastalık geçirmiş olan çocuklarda ağır vakalara rastlandığına işaret ederek çocukların da aşılanmasının sürü bağışıklığının sağlanmasında büyük rol oynadığını belirtti. Uzmanlar, bu yaş grubunun eğitim ve sosyal gelişiminin daha fazla engellenmemesi için de aşılanmalarının önem taşıdığını vurguladı.